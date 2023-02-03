Шок-рокер Мэрилин Мэнсон получили еще один иск. Фанатка обвиняет в том, что насиловал ее почти на каждом концерте

Фанатка обвинила Мэрлина Мэнсона в серийных изнасилованиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как только появились первые тревожные ласточки в отношении претензий к американскому эпатажному музыканту Мэрилину Мэнсону, многие фыркнули. Мол, ну время такое. Кто сейчас не пиарится на сексуальных отношениях со звездами 20-30-летней давности? Это и повод заявить о себе, и отличный способ денег заработать.

Но чем дальше, тем больше банальные подозрения обрастали жуткими подробностями. Связывания, избиения, издевательства и психологическое доминирование, проколы ножом и запрет на сон, удержание в специальной БДСМ-комнате и даже «непередаваемые вещи». Каждый иск подкреплялся печальной фактологией. С одной стороны, чего еще от него можно было ожидать. С другой, — ну всему же есть предел, Мэнсон!

А теперь новый иск. На этот раз он касается сексуальных отношений с несовершеннолетней девушкой. Как сообщает Rolling Stone, речь идет о событиях далеких 90-х. Тогда якобы Мэнсон и завязал отношения с очень молодой особой, которая теперь обвиняет его (а заодно и музыкальные лейблы, с которыми работал музыкант до разрыва всех контрактов) в эмоциональном и физическом насилии. В иске ее имя зашифровано и представлено как «Джейн Доу».

Как указано в иске, девушка пришла на концерт рокера в 1995 году в Далласе, когда ей было 16 лет («возраст согласия» на тот момент в штате Техас — 17 лет). После выступления Мэрилин пригласил ее и других «группис» (так называют фанаток музыкантов, которые колесят за кумирами по городам и весям) в автобус, где «совершил преступные действия сексуального характера в отношении истицы, которая в то время была девственницей».

— Истец испытывал боль, был напуган, расстроен, унижен и растерян, — указано в иске. — После того, как он закончил, подсудимый рассмеялся над ней.

Сложно понять, что двигало барышней, которая отправилась в автобус ко взрослому незнакомому мужчине, но вышло так, как вышло. И продолжение оказалось совсем не счастливым. В резкой форме Мэнсон якобы потребовал «убраться **** (на фиг) из автобуса» и пригрозил, что убьет ее вместе с семьей, если она предаст огласке изнасилование. Прошло 28 лет, и она решилась.

Но частный случай в автобусе — вовсе не конец истории. Как оказалось, они контактировали после! Девушка пожаловалась, что после того случая у нее начались проблемы с алкоголем и наркотиками, и...все равно она продолжала контактировать со звездой. Он писал и звонил ей (видимо, оставила контакты!) и заставлял присылать фото неглиже.

Дальше — интереснее. Изнасилованная опять приехала на концерт Мэнсона — уже в Новом Орлеане. И что там случилось? Верно: повторное изнасилование. Так истец продолжала кататься с Мэрилином по гастролям и регулярно терпела сексуальное насилие: причем, музыкант принуждал к контакту не только с ним, но и с другими музыкантами группы. Девушка соглашалась. И более того — начала «встречаться» с барабанщиком Крисом Вренной, который был близок к группе Мэнсона и даже работал клавишником на некоторых концертах рокера.

Теперь, спустя 28 лет, опороченная Мэнсоном девушка уверяет, что вокалист «держал над ней контроль» и изолировал от семьи.

Совокупно — с самого начала кампании в отношении Мэнсона — на него подали иски более 10 женщин, среди которых и известные личности: певица Фиби Бриджерс, звезда «Игры престолов» Эсме Бьянко и актриса сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рейчел Вуд