В Ленинградской области открылся крупнейший в Европе Международный реставрационный центр

Первыми гостями центра стали заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова, министр культуры России Ольга Любимова и глава региона Александр Дрозденко. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Рождествено Ленинградской области завершилось строительство Международного реставрационного центра. Уникальные художественные мастерские будут принимать на хранение и реставрацию шедевры из музеев России и из-за рубежа. Сегодня строители передали новое здание реставраторам и специалистам по музейному делу. В церемонии открытия приняли участие глава региона Александр Дрозденко, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова и министр культуры России Ольга Любимова.

«Это поистине историческое событие не только для Ленинградской области, Северо-Западного федерального округа, но и для всей России. Этот объект уникальный, первый в России, – подчеркнула Татьяна Голикова. – В 2012 году центр реставрации был задуман, и только на его проектирование ушло три года: нужно было спроектировать так, чтобы учреждение было востребовано и следующими поколениями. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что это удалось. Здесь будут собираться не только специалисты, но и люди, которые интересуются работой реставраторов, захотят работать в науке, образовании. И для воспитания будущего поколения, для сохранения истории это крайне важно».

Аналогов новому реставрационному центру нет не только в России, но и в Европе. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

По словам Александра Дрозденко, аналогов новому реставрационному центру нет не только в России, но и в Европе. Свои пожелания о сотрудничестве уже выразили многие музеи из стран СНГ.

«Технологии, реализованные здесь, позволят не только спасти от утраты шедевры культурного наследия, но и повысят престиж профессии реставратора, будут способствовать международному культурному обмену, - рассказал Александр Дрозденко. - В Рождествено проживает примерно 5 тысяч человек, уверен, увидев работу центра, немало местных ребят захотят связать судьбу с профессией реставратора. Благодарен правительству России, что местом строительства центра была выбрана Ленинградская область».

Просторные фондохранилища Центра, реставрационные мастерские и помещения для временных выставок оснастили самым современным оборудованием, большая часть которого сделана в России. Например, отечественные умельцы изготовили для художников специальный стол, на котором можно реставрировать одновременно сразу несколько предметов. Его столешница может менять высоту и даже нагреваться. В Центре оборудовано 15 мастерских, которые могут реставрировать любые предметы искусства, быта и даже заниматься восстановлением чучел. Здесь будут работать около 140 сотрудников — реставраторы живописи и икон, керамики и фарфора, негативов, фотоматериалов, графики, чертежей, специалисты по металлу и ткани, таксидермисты, а также методисты и художники-оформители.

«Вокруг много точек реставрационных компетенций – это и Кижи, и Псков, и, конечно, уникальная ленинградская школа реставрации. Очень важно, что в этом центре смогут работать и представители старшего поколения, так и молодежь. Огромное количество шедевров «дождалось» этого центра», – рассказала глава Минкультуры России Ольга Любимова.

Ольга Любимова и Татьяна Голикова побывали в недавно восстановленном Доме станционного смотрителя в Выре. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Центре будут работать и профессиональные реставраторы, и начинающие специалисты. Здесь откроется мастерская для детей, в которой они смогут учиться живописи и осваивать азы искусства реставрации.

«Здесь будет учебный центр, в первую очередь, для детей Гатчинского района. Для них будут организованы кружки, чтобы дети приобщались к искусству, учились реставрации. И конечно, здесь будет возможность проводить обучение и переобучение студентов и повышение квалификации профессиональных реставраторов», - рассказал глава Ленинградской области.

Ольга Любимова и Татьяна Голикова также побывали в недавно восстановленном Доме станционного смотрителя в Выре. Музей воссоздан по повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» и архивным документам в сохранившемся здании Вырской почтовой станции. Когда-то в ней останавливался великий поэт. Это первый в России музей литературного героя и объект культурного наследия России.

«И Татьяна Голикова, и Ольга Любимова оценили находки составителей экспозиции: в каждом предмете - легкость пушкинской прозы и ее современная подача», - рассказал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.