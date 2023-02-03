Правнук Сталина: «Моя жена вяжет носки для наших раненых»

Селим, Лана Паршина и Надежда Журавлева. Фото: из архива героя публикации

На торжество приглашены матери и жены тех, кто сегодня воюет за нас в зоне СВО. Также среди гостей правнук Сталина Селим Бенсаад. Специально на это мероприятие приехал из ДНР командир 9 полка с позывным «Сокол» Александр Рокитянский. Он обратился к правнуку Сталина с просьбой о содействии…

Как писала «Комсомолка», в конце декабря прошлого года правнук Сталина, глухой художник Селим Бенсаад (внук старшего сына вождя Якова) передал в дар президенту книгу, изданную ИД «Комсомольская правда», «Исповедь последнего из Джугашвили», со своей картиной. А его соавтор рассказала, что часть книг отвезут в ДНР нашим раненным. «Обещали и сделали, – доложила сегодня KP.RU Лана Паршина. - Наши ребята в госпитале, время есть, читают. Важно им, конечно, хорошие книжки читать, и им дарить такие, о нашей истории…».

Страница из книги. Фото: из архива героя публикации

Рассказала, что из тех, кто получил книги, откликнулся командир 9 полка с позывным «Сокол» Александр Рокитянский. Он прибыл на празднование столетия Сталинградской битвы и обратился к правнуку Сталина с просьбой о содействии. «9 полку жизненно необходимо как минимум два электронных ружья (антидроны). И единственный завод, который сегодня выпускает их у нас в России – это Тульский оружейный завод 359 (Сталинский), производивший патроны, - рассказала соавтор Лана Паршина. – Кстати, в нашей с Селимом книге на 33-й странице опубликовано письмо коммунистов 67-го года (см. фото) - они массово складывают партбилеты, потому что посетили могилу Сталина и были возмущены ее состоянием… Быть может, потомки тех, кто сложил партбилеты в 67-м году, работают сейчас на этом Тульском заводе… А 9-й полк освобождал Мариуполь. Кадыровцы защищали. Мы подготовили презентационный ролик: после освобождение Мариуполя в годы Второй мировой войны у нас началось наступление, и Мариуполь мы сравниваем со Сталинградом (ныне Волгоград)!».

Александр Рокитянский. Фото: из архива героя публикации

Александр Рокитянский, командир 9 полка, воюет с 2014-го года в ДНР. Говорит, что в антидронах есть величайшая потребность.

- Александр о правнуке Сталина Селиме и узнал впервые из нашей книги, и мы познакомились с ним. Он, к слову, после мероприятия ложится в госпиталь Бурденко, где ему предстоит серьезная операция на ноге, к нам на встречу пришел на костылях, - говорит Паршина. - Мы придаем огласке его просьбу, чтобы оказать содействие! Каждый из антидронов стоит миллион с чем-то. Сумма непосильная. И все же! Мы собирали наших ребят всем миром: объявляли сбор средств на приобретение бронежилетов, касок, тепловизоров. Сейчас наши защитники попросили антидроны! Понятное дело, что правнук Сталина, глухой пенсионер, в одиночку не может помочь. Его жена с пенсии в 13 тысяч носки вяжет для наших раненых, пытаясь сделать хоть какой-то вклад. И все же мы делаем все, что в наших силах!

На мероприятии, в честь столетия Сталинградской битвы, организованном Надеждой Журавлевой (Клуб Героев России) правнук Сталина Селим выступил с заявлением, сказав: «Вопрос на засыпку нашим олигархам, многие из которых владеют заводами, прихватизировали сталинское наследие в 90-х годах: «А вы не хотите вскладчину купить необходимые нашим военным антидроны? Они нужны. От этого зависит человеческая жизнь. Посмотрите в глаза командиру полка, этим женам и матерям, чьи мужчины проливают кровь за нашу жизнь, и попробуйте им отказать…»

- Фактически правнук Сталина пристыдил олигархов: обеспечьте антидронами! Считаю, что сейчас надо только так: «Все для фронта – все для Победы!», – подчеркивает его соавтор Пашина.

На мероприятии человеческое «спасибо» люди говорили матерям и женам военных, чьи мужчины сегодня сражаются ради нас…

Кстати, как уже сообщалось, ранее в Волгограде открыли памятник Сталину. И поднята инициатива переименовать Волгоград в Сталинград. «Почему-то на те официальные мероприятия не пригласили потомка человека, под руководством которого выиграли Вторую мировую войну – правнука Сталина Селима, – посетовала его соавтор.- А именно Селим один из тех, кто недавно инициировал переименование Волгограда в Сталинград, и этот вопрос у нас тоже в работе».