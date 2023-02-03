Как мобильник помогает в лечении рака

Специалисты Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета создали программу поддержки для людей с раком, которая работает на базе мобильного приложения «Мое здоровье». Фото: Shutterstock

Специалисты Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета создали программу поддержки для людей с раком, которая работает на базе мобильного приложения «Мое здоровье». Программа «Здоровая кожа» предназначена для онкологических больных, у которых на фоне приема лекарств развивается кожная токсичность. Это неприятный побочный эффект от лечения рака. Проявляется он по-разному, у кого-то начинает сильно шелушиться кожа на руках и ногах, у других появляется сыпь, пятна на коже. Через новую программу к врачам уже обратились пациенты из 49 регионов России. Практика показала, что благодаря сервису частота отказа от продолжения лечения снизилась в 12 раз, а развитие тяжелых проявлений кожной токсичности уменьшилось на 74,5%.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Суть в том, что врачи и пациенты находятся на связи друг с другом дистанционно, а это дает возможность непрерывно отслеживать динамику лечения. Программа, к примеру, сама напоминает о том, что пришло время выслать фотографии и результаты анализов. Так что на экране у врача, всегда есть такой своеобразный «цифровой двойник» их пациента.

При желании через приложение можно организовать видеосвязь с врачом - дерматологом, вести онлайн дневник здоровья кожи, пройти образовательную программу.

- Проблемы с кожей у наших онкопациентов — это ожидаемые эффекты, они связаны с механизмом действия препарата на опухоль, - говорит профессор, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной онкологии Центра «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение» Сеченовского Университета Марина Секачева. - Онкологические больные получают таргетную терапию: она лечит опухоль, но параллельно ухудшает состояние тканей. У большинства пациентов эти проявления достаточно легкие, первой и второй степени тяжести.

Собранные данные станут основой для разработки обновлений клинических рекомендаций по профилактике кожной токсичности. В сеченовке сейчас на эту тему готовят две диссертации.