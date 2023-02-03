Центр аддитивных технологий открылся на базе нижегородского ОА «ОКБМ им. И.И. Африкантова»

Слева направо: генеральный директор "ОКБМ Африкантов" Дмитрий Зверев; первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров; генеральный директор компании РусАТ Илья Кавелашвили. Фото: Росатом

Центр аддитивных технологий (ЦАТ) открылся на базе опытного конструкторского бюро машиностроения им. И.И. Африкантова в Нижнем Новгороде 3 февраля. Здесь на 3D-принтерах будут изготавливать комплектующие для гражданской атомной промышленности.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, генеральный директор компании «РусАТ» Илья Кавелашвили и генеральный директор «ОКБМ Африкантов» Дмитрий Зверев.

Перспективы

Выступая с приветственным словом, Кирилл Комаров отметил, что развитие современных энергетических машиностроительных технологий во всем мире идет рука об руку с развитием технологий аддитивных: они помогают ускорять сроки, улучшать материалоемкость, находить оптимальные решения для сложных изделий.

- С другой стороны, аддитивные технологии - это именно то высокотехнологическое направление, которым «Росатом» серьезно занимается как своим собственным. Для этого у нас есть целый ряд возможностей: по изготовлению материалов, созданию 3D-принтеров, а также лазеров и программного обеспечения для них, - отметил Кирилл Комаров.

Он также поздравил с хорошим результатом коллектив предприятия, который работал над созданием этого центра.

- Хочу выразить уверенность в том, что открытие этого центра позволит «Росатому» наращивать компетенции в области аддитивных технологий и работать над прорывными инновационными решениями, которые будут двигать вперед не только атомную отрасль, но и все аддитивные технологии на территории нашей страны, - сказал он.

Новые технологии для амбициозных задач

С 2019 года «Росатом» работает в рамках соглашения с Правительством РФ по развитию технологий новых материалов и веществ, и аддитивные технологии – одно из направлений этой деятельности.

- Сегодня «Росатом» реализует 46 проектов по развитию аддитивных технологий как внутри корпорации, так и в России. Эти проекты направлены на разработку и производство 3D-принтеров, материалов, программного обеспечения, и самое главное –создание таких центров аддитивных технологий, где все это обретает жизнь. Отличие этого центра заключается в том, что он будет направлен на изготовление оборудования и изделий для атомной энергетики, то есть эти изделия будут эксплуатироваться в особо сложных условиях, - подчеркнул генеральный директор компании «РусАТ» Илья Кавелашвили.

Центр аддитивных технологий в нижегородском «ОКБМ Африкантов» - третий по счету в России. Первый подобный центр был открыт в 2020 году в Москве и стал первым промышленным 3D-производством в России, основанным на отечественных технологиях и оборудовании. Второй ЦАТ находится в городе Новоуральске Свердловской области – он работает на базе одного из предприятий «Росатома» - «Центротеха».

По словам генерального директора «ОКБМ Африкантов» Дмитрия Зверева, нижегородское предприятие пока еще находится в начале своего пути в плане освоения аддитивных технологий, однако первые результаты уже внушают уверенность в том, что конструкторское бюро находится на правильном пути и нужный результат будет достигнут.

- Перед нашим предприятием, как и перед всей госкорпорацией «Росатом», стоят очень серьезные амбициозные цели, - подчеркнул Дмитрий Зверев. - Это и программа импортозамещения, и обеспечение энергонезависимости, и развитие Северного морского пути, и многое другое. Решение поставленных задач без кардинального сокращения времени протекания процессов и себестоимости нашей продукции невозможно, а эти цели могут быть достигнуты в том числе за счет применения новых перспективных технологий.

Как устроен Центр

Центр аддитивных технологий в «ОКБМ Африкантов» представляет собой отдельное помещение внутри производственного корпуса и больше напоминает лабораторию: здесь очень светло и чисто, нет ничего лишнего – только столы с компьютерами для сотрудников и сами 3D-принтеры с необходимым для управления оборудованием.

Сейчас здесь три установки – на них методом 3D-печати изготавливают комплектующие для атомных ледоколов и плавучих атомных станций. На профессиональном языке этот метод называется выращиванием – умная машина буквально «выращивает» деталь, слой за слоем нанося материал согласно заданной программе. В качестве материала выступает металлический порошок или сварочная проволока, а в качестве сырья – нержавеющая сталь, титановые, никелевые и алюминиевые сплавы. Максимальный вес детали, которую может напечатать такой принтер, составляет 800 килограммов!

Как «выращивают» детали для ледоколов

Один из принтеров прямо на наших глазах создает деталь насосного оборудования реакторной установки «Ритм-200» для ледокола.

- Он работает по технологии DMD, то есть прямого переноса металла в зону расплавов, - объясняет оператор установки, сотрудник «ОКБМ Африкантов» Александр Плагин. - Принтер имеет колбы с металлическим порошком, который благодаря подающему диску попадает на спираль подачи материала. Далее этот порошок отправляется внутрь камеры, и эта смесь по шлангам попадает на конус из меди, который имеет пять отверстий, четыре из которых служат для транспортировки материала в зону расплавов, и через центральные отверстия этот порошок расплавляется. И так слой за слоем с помощью манипулятора мы формируем наше изделие.

Технологии 3D-печати в атомной промышленности помогают не только сократить финансовые издержки, но и значительно ускорить производственные процессы. Например, если раньше на изготовление детали вручную уходило три дня, то сейчас это можно сделать всего за 8 часов.

Сейчас задачей отраслевого уровня является максимальное распространение аддитивных технологий и повышения доверия к ним в целом. Очевидно, что это вопрос времени.

- На сегодняшний день любое энергетическое машиностроительное производство немыслимо без аддитивных технологий, - подчеркнул Кирилл Комаров. – Аналитические данные говорят о том, что к 2030 году около 2/3 всех промышленных продуктов в мире будет изготавливаться с применением комплектующих, в составе которых есть изделия, созданные аддитивным методом. Для того чтобы сохранять конкурентоспособность и отстаивать наш национальный технологический суверенитет, крайне важно овладевать этими технологиями и находить новые технологические решения.