Раскрыт главный секрет Древнего Египта: ученые впервые воссоздали рецепт для создания мумий

Мультимедийная инсталляция мумий на выставке "Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия" в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Древние египтяне оставили массу загадок, над которыми ученые бьются до сих пор. Как строили пирамиды? Существует ли проклятие фараонов? Как после смерти тела превращали в мумии?

И вот - сенсация: главный секреты мумий раскрыты! Учёные воссоздали рецепты, которыми пользовались мастера древнего ритуала. Расшифровывали все компоненты мазей, масел и смол для мумификации. Авторы открытия - археологи и химики из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене и Университета Тюбингена (Германия) и Национального исследовательского центра в Каире (Египет).

- Мастерство, которого достигли древние египтяне в сохранении тел, всегда завораживало людей. Но оставался вопрос - а как они этого достигали, это же сложнейших химический и ритуальный процесс, - объясняют суть авторы.

К успеху привело сотрудничество исследователей из разных научных сфер. Археологи нашли лабораторию, в которой занимались бальзамированием тел. Лингвисты прочитали надписи на глиняных сосудах (в лаборатории было 120 баночек и чаш!). Специалисты по газовой хромато-масс-спектрометрии с точностью до молекулы определили, что в них хранилось. Результаты опубликованы в престижном журнале Nature.

СЕКРЕТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Место действия - Саккара, некрополь неподалёку от Каира. Археологи обнаружили здесь настоящее сокровище: лабораторию, где в 7 - 6 веках до нашей эры занимались бальзамированием тел. Один этаж на земле, второй - под землей. Именно там, как считают историки, совершались таинства, призванные сохранить тело умершего для вечной жизни в загробном мире. На все про все уходило до 70 дней!

- Секретные ритуалы были последней фазой перехода из одного мира в другой, - рассказывает Салима Икрам, египтолог Американского университета в Каире. - Служители пели гимны, произносили заклинания, наносили на тело смолы и оборачивали его тканью.

Самой ценной находкой оказались глиняные сосуды с надписями: «для головы», «для печени». Ученые, конечно, и раньше имели представление о процессе. Изучали сами мумии, читали папирусы.

- Но очень многое оставалось неизвестным, - признаёт Филипп Стокхаммар, один из авторов исследования. А тут - готовое практическое пособие!

Москва. Посетители на выставке `Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия` в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НИКАКОЙ МАГИИ

Итак, вот список веществ для мумификации, найденных в лаборатории:

- кедровое масло и живица (смола);

- смола и эфирное масло можжевельника;

- смола фисташкового дерева;

- оливковое масло;

- касторовое масло;

- пчелиный воск;

- битум - горная смола, суда по составу, привезли ее с берегов Мертвого моря;

- смола элеми - экзотического дерева, растущего в Индии, на юге Китая, на Филиппинах (по другой версии, элеми везли из центральной и южной Африки);

- смола даммар - тропических лесов Малайзии, Индонезии, Индии, возможно, Таиланда или Вьетнама;

- животный жир - скорее всего, коровий антилопий или овечий все они были известны в Древнем Египте.

Все просто. Никакой магии и алхимии, когтей, хвостов, летучих мышей или слез дракона. Прозаический научный подход. Знания древних египтян по части химии и фармацевтики поразительны, признают ученые. Растительные масла, найденные в «лаборатории», обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами. То что нужно для вечной сохранности тела. И они работают, мумии отлично выглядят для своих лет!

ДЛЯ ГОЛОВЫ МАСЛО, ДЛЯ ПЕЧЕНИ МОЖЖЕВЕЛЬНИК

Ингредиенты египтяне смешивали в разных пропорциях и нагревали на огне.

В восьми баночках с надписью «для головы», скажем, были оливковое, кедровое и касторовое масло, фисташковая и можжевеловая смолы, смола элеми и пчелиный воск.

В чаше с дезодорантом («чтобы его тело приятно пахло» - дословный перевод) - животный жир и остатки смолы каких-то тропических растений. Для кожи использовали жир с разогретым воском.

В мензурке с изображением Бога Амсета - а у египтян был бог, защищавший печень отошедших в мир иной! - хранились смолы можжевельника и элеми. А в сосуде с головой шакала (божество Дуамутеф, охраняющее желудок) - только воск.

ИМПОРТНЫЕ И ДОРОГИЕ

А ещё многие ингредиенты импортные. Фисташки, кедр, можжевельник - не египетские растения. Их смолы и масла везли из разных уголков Средиземноморья. Кедр - с территории современного Ливана или Марокко. Фисташки - из Греции или Испании. Элеми и даммар - из далёкой Индии или Юго-Восточной Азии.

- Это был глобальный бизнес! - уверен Стокхаммер. У клиентов лаборатории были деньги на заморские снадобья. И были купцы и мореплаватели, бороздившие океаны задолго до Магеллана.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Мумии не обиделись

В Британии запретили называть мумий мумиями. Мол, оскорбительно это по отношению к умершим. Давайте теперь говорить «мумифицированный человек». Новость эта недавно разлетелась по Сети со ссылкой на Британский музей. Читатели покрутили пальцем у виска: ну как можно ранить чувства человека, умершего три тысячи лет назад? И что теперь делать с фильмом «Мумия»?

Но оказалось, что у сотрудников Британского музея все в порядке со здравым смыслом. Там и не думали отказываться от слова мумия.

- Музей не запрещал слово мумия и не планирует этого делать. В наших залах вы увидите как термин «мумия», так и «мумифицированные останки», - подтвердил представитель музея.

Если сомневаетесь - прогуляйтесь по виртуальной экскурсии на сайте музея «Смерть и жизнь после смерти в Египте: мумии». Все названо своими именами.