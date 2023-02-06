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Общество6 февраля 2023 10:30

РЕН ТВ в январе 2023 года добился рекордных показателей за всю историю телеизмерений

Основным драйвером роста популярности канала стали программы собственного производства

Для телеканала РЕН ТВ январь 2023 года стал лучшим за всю историю телеизмерений в своей целевой аудитории «Все 25-54» . РЕН ТВ последовательно наращивал свои показатели с момента создания канала и добился рекордной доли в 6,8% в прошедшем месяце . Этот результат позволил РЕН ТВ уверенно занять 2-ое место в этой аудитории среди всех федеральных каналов.

Основным драйвером роста популярности РЕН ТВ стали программы собственного производства. Новостные и информационно-аналитические программы канала также в январе 2023 года получили самую высокую долю за всю историю телеизмерений – 8,2% и вошли в топ-3 среди всех федеральных каналов.

В число самых популярных программ как в будни, так и в выходные дни входят собственные программы РЕН ТВ различной жанровой направленности – от актуальных документально–публицистических до научно-популярных и потребительских проектов.

Наибольшим успехом у зрителей пользуются программы РЕН ТВ в выходные дни – телеканал в январе стал абсолютным №1 среди конкурентов с долей 7,4% в слоте с 7 до 19 часов в аудитории от 25 до 54 лет в непраздничные выходные . В число программ – фаворитов зрительской аудитории в январские выходные вошли программы «Минтранс» (9,4%), «Военная тайна» (8,8%), «Засекреченные списки» (8,3%), «Совбез» (8,1%), «Документальный спецпроект» (8%), «Самая народная программа» (8%) и «Знаете ли вы, что?» (8,4%), ставшие лидерами в своих слотах по субботам и воскресным дням.

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