РЕН ТВ в январе 2023 года добился рекордных показателей за всю историю телеизмерений

Для телеканала РЕН ТВ январь 2023 года стал лучшим за всю историю телеизмерений в своей целевой аудитории «Все 25-54» . РЕН ТВ последовательно наращивал свои показатели с момента создания канала и добился рекордной доли в 6,8% в прошедшем месяце . Этот результат позволил РЕН ТВ уверенно занять 2-ое место в этой аудитории среди всех федеральных каналов.

Основным драйвером роста популярности РЕН ТВ стали программы собственного производства. Новостные и информационно-аналитические программы канала также в январе 2023 года получили самую высокую долю за всю историю телеизмерений – 8,2% и вошли в топ-3 среди всех федеральных каналов.

В число самых популярных программ как в будни, так и в выходные дни входят собственные программы РЕН ТВ различной жанровой направленности – от актуальных документально–публицистических до научно-популярных и потребительских проектов.

Наибольшим успехом у зрителей пользуются программы РЕН ТВ в выходные дни – телеканал в январе стал абсолютным №1 среди конкурентов с долей 7,4% в слоте с 7 до 19 часов в аудитории от 25 до 54 лет в непраздничные выходные . В число программ – фаворитов зрительской аудитории в январские выходные вошли программы «Минтранс» (9,4%), «Военная тайна» (8,8%), «Засекреченные списки» (8,3%), «Совбез» (8,1%), «Документальный спецпроект» (8%), «Самая народная программа» (8%) и «Знаете ли вы, что?» (8,4%), ставшие лидерами в своих слотах по субботам и воскресным дням.