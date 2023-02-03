Зачем Западу война с Россией?

Разгрузка партии американской бронетехники для ВСУ в порту Флиссинген, Нидерланды. Фото: REUTERS

Запад сбросил последние лицемерные маски, которые еще каким-то чудом удерживались на его выросшем из-за постоянного вранья носу, когда глава МИД ФРГ Анналена Бербок на заседании в ПАСЕ откровенно призналась: «Мы ведем войну с Россией». Причем под этим «мы» она имела в виду все страны Евросоюза. Да и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на днях откровенно заявил, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Причем вне зависимости от исхода российской специальной военной операции.

Закономерный вопрос: почему у них так руки чешутся на Россию, и они «такую неприязнь испытывают»? Ответ на него был дан еще в октябре все тем же Жозепом Боррелем, когда на встрече с послами ЕС он заявил, что благополучие Европы было основано на дешевых ресурсах из России. И вернуть пошатнувшееся благополучие, получается, можно, только восстановив этот источник изобилия. Запад действительно стремится к союзу с Россией, вот только не с нынешней, а с раздавленной, бессильной и покорной. Желательно еще и разделенной на несколько квазигосударств. Главное, чтобы нефть и газ шли из России по себестоимости, судьбу российского продовольствия (в первую очередь зерно и удобрения) решали не в России, экономика России была завязана целиком и полностью на долларе, что позволит диктовать цены буквально в каждой отрасли, а Северный морской путь был под контролем Запада и абсолютно бесплатен для него. Еще химпром, металлургия, транспортная инфраструктура и много чего, что является лакомыми кусочками. У США интересы, конечно, несколько иные - в случае неудачи на Украине Вашингтон хотел бы подорвать конкурентоспособность европейской экономики, чтобы обеспечить преференции своей, ну а в случае успеха сгодится и общий план по «прихватизации» российской экономики.

- Нам на Западе необходимо понять, что мы совсем не делаем Украине одолжение, как об этом принято говорить. Поставляя Украине оружие и, как совершенно верно отметил Зеленский, обеспечивая Украину деньгами для победы в войне, мы действуем в наших собственных интересах. Единственная вещь, которая дает нам рычаги влияния, это наша помощь в достижении Украиной ясной и окончательной победы. И если мы этого добьемся и это случится в этом году, это даст сильнейший толчок глобальной экономике, - вот такой честный ответ от вице-премьера Канады.

Имеют желание, но пока не имеют возможности. Импотенты по большому счету.

Но самое интересное, что, декларируя свою непримиримость в борьбе с Россией, вся эта западная свора готова нанести нашей стране стратегическое и военное поражение, если только их не будут при этом сильно бить.

Англичане, готовя свои танки «Челленджер-2» к передаче Киеву, специально оговаривают, чтобы их не использовали в таких боях, где есть вероятность поражения.

И те же американцы, которые пообещали свои распиаренные танки «Абрамс» для ВСУ, через пару дней уточнили, что «Абрамсы» придут на Украину не раньше августа. И их понять тоже можно. Пусть сначала горящие «Леопарды» украсят собой украинские пейзажи.