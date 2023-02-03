Сын Наташи Королевой расстался с невестой-стриптизершей

Сын Наташи Королевой Архип Глушко с Мелиссой Валынкиной. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наташа Королева сделала важное заявление. Певица сообщила, что ее единственный сын Архип Глушко уехал из России. По словам жены стриптизера Тарзана, она отпустила наследника со спокойной душой.

Наташа Королева рассказала о том, что ее сын Архип Глушко в ближайшее время не будет выходить на сцену. По словам звезды, 20-летний отпрыск покинул Россию. Звездная мама отправила его в Японию.

Две недели Архип будет проходить стажировку в местном университете как студент факультета востоковедения. Глушко собирался уехать в Японию на три месяца, но не успел оформить нужные для этого документы.

Стоит отметить, что сын знаменитости давно учит японский язык. А впервые побывал в Японии в 14 лет. "Он прекрасно говорит по-японски. И, конечно же, ему необходима практика с носителями языка", - цитирует Королеву сайт mk.ru.

На чужбину сын Королевой и Сергея Глушко уехал один. Ему пришлось расстаться с невестой-стриптизершей Мелиссой Волынкиной. Девушка осталась в Москве. Спустившись с пилона по настоятельной просьбе будущей свекрови, красотка теперь осваивает профессию визажиста.

Сейчас бывшая стриптизерша то и дело мелькает за кулисами модных показов. А еще берется за создание образов богатых клиентов. Отставная звезда пилона регулярно делится результатами непосильных трудов. Конечно, ее заработок уже не такой, как прежде. Ранее Мелисса отмечала, что легко могла заработать миллион рублей в месяц и даже больше.