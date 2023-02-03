СК России: за нападения на командиров ждет реальная тюрьма

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судом Ульяновска вынесены сразу два обвинительных приговора в отношении двух мобилизованных, совершивших насильственные действия в отношении командиров. Рядовой Игорь Малясов и ефрейтор Константин Федоров признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 334 УК РФ (насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации).

«В 2015-2016 годах Малясов и Федоров прошли военную службу по призыву. В октябре 2022 года в рамках проведения частичной мобилизации они снова были призваны в армию. Но рядовой Малясов в расположении воинской части стал хулиганить и применил насилие в отношении офицера, находившегося при исполнении служебных обязанностей. А в другой день ефрейтор Федоров в ответ на замечание командира нанес офицеру удар», - сообщили в СК России.

Судебные заседания прошли прямо в воинских частях при сослуживцах Малясова и Федорова, чтобы избежать домыслов и слухов. Судья разъяснила военнослужащим, что по статье «насильственные действия в отношении начальника, совершенные бойцами в период мобилизации» можно получить срок от 5 до 15 лет.

Так как офицеры сильно не пострадали, суд назначил Малясову и Федорову наказание в виде 6 и 5,5 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в начале января суд в Подмосковье дал мобилизованному Александру Лешкову 5,5 года колонии за избиение офицера в парке «Патриот».

Выяснилось, что осужденные драчуны где-то начитались, что если ударят офицера, то вместо СВО окажутся под следствием, а после разбирательств всего лишь условный срок.

Какой-то «бесплатный юрист» в интернете оказал мобилизованным настоящую «медвежью услугу». Ведь как выяснилось, за нападения на командира в армии грозит самое настоящее угольное наказание и реальный срок в колонии строгого режима.