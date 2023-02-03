51-летняя Лера Кудрявцева в нижнем белье взбудоражила народ своими пикантными фото

Лера Кудрявцева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лера Кудрявцева легко может заткнуть за пояс молодых коллег. Знаменитость стремится сохранить молодость любой ценой. На днях она снялась в пикантной фотосессии.

Лера Кудрявцева показала идеальную версию себя. 51-летняя телеведущая опубликовала очень горячие снимки из провокационной фотосессии. В кадре звезда позирует в одном белье.

Публика тут же отметила, что кадры слишком обработаны. Впрочем, Лера никогда и не скрывала, что в ее блог попадают только прошедшие тщательный отбор и отредактированные фото. Звезда любит скрыть недостатки фигуры.

Стоит отметить, что буквально недавно знаменитость рассказывала о том, как сильно располнела. Из-за изменений в фигуре она не может носить любимые наряды. "У меня вечерние платья висят в шкафу в ряд. Я не влезла ни в одно. Ни в одно!" - заявила раздосадованная блондинка.

Телеведущая надеется, что рано или поздно все же похудеет. Правда, пока все ее попытки избавиться от лишнего веса оказались безрезультатны. "Два часа фотошоп делала, жир и целлюлит еле убрала!.. Я жирная, старая и страшная..." - делилась она.