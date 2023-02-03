Герой спецоперации «Z» старшина Мотов спас раненых из разбитого блиндажа

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Безверное войско учить, что перегорелое железо точить».

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Старший прапорщик Александр Богатырев

Командир автомобильного взвода старший прапорщик Александр Богатырев в составе колоны доставлял материально-технические средства и боеприпасы на передовые позиции обороняющихся российских подразделений. Несмотря на начавшийся артиллерийский обстрел позиций Александр скрытно провел колонну и доставил груз до замаскированного склада. В ходе начала движения в направлении тыловой базы в прямой видимости колонны началось наступление танков противника на взводный опорный пункт российского подразделения. Одна из боевых машин российских войск была подбита. Оперативно оценив обстановку Богатырев вывел колону в безопасное место, а сам отправился на помощь товарищам. Используя опыт и твердые навыки несмотря на продолжающийся массированный обстрел сумел эвакуировать экипаж и лично вынес на себе тяжелораненного военнослужащего, который не мог самостоятельно покинуть автомобиль. Доставив раненых в безопасное место, Александр вернулся на позиции и эвакуировал машину на территорию опорного пункта. Благодаря смелым и решительным действиям старшего прапорщика Александра Богатырева материальные средства и боеприпасы были точно и в срок доставлены до передовых позиций. Были спасены жизни экипажа БМП и сохранена техника подчиненного автомобильного взвода».

СПАС РАНЕНЫХ ИЗ РАЗБИТОГО БЛИНДАЖА

Старшина Мотов

«В ходе ведения наступательных действий артиллерийская батарея в к которой действовал механик-водитель гаубичного самоходно-артиллерийского взвода старшина Андрей Мотов попала под ответный артиллерийский обстрел. Укрыв и замаскировав машину Мотов обнаружил, что один из снарядов противника попал в по блиндажу взводного опорного пункта, обрушив часть перекрытий. Несмотря на продолжающийся обстрел Мотов оперативно выдвинулся на машине к опорному пункту. Под непрекращающимся обстрелом с помощью тросов старшина разобрал бревна у выхода из разрушенного блиндажа и лично эвакуировал получивших легкие ранения товарищей в медицинское подразделения. Благодаря мужественным и решительным действиям старшины Андрея Мотова удалось спасти жизни военнослужащих».