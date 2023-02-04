Врачи тбилисской клиники готовы отправить Саакашвили "хоть в гинекологию"

Михаил Саакашвили при помощи адвокатов и родственников регулярно сообщает, что он снова при смерти Фото: REUTERS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас нелегко. Помимо забот о собственной стране он занят хлопотами об одном отдельном гражданине Незалежной – экс-президенте Грузии и бывшем губернаторе Одесской области Михаиле Саакашвили. Последний, при помощи адвокатов и родственников, регулярно сообщает, что он снова при смерти. Освободить Саакашвили от отбывания наказания и спасти его силами медицины в другой стране требует не только Зеленский, но и Верховная рада, и даже советник главы Офиса президента Миша Подоляк, которому понравилось ставить ультиматумы.

Подоляк только за последнюю неделю сумел поставить свои ультиматумы Венгрии, Международному Олимпийскому Комитету (МОК), России, Грузии, а буквально вчера еще и всему союзному Украине миру.

- Нужно отдавать все, что есть сегодня. То есть, расконсервировать, если нужно, или давать с боевого дежурства даже, - заявил он, требуя поставлять все, что из вооружений имеется в арсеналах Запада. Странно, что ничего не сказал про "все деньги, какие имеются", но это было бы слишком похоже на девиз придорожных "романтиков с большой дороги", предлагающих: "Кошелек или жизнь?" Немедленного освобождения Саакашвили парой дней ранее потребовал Подоляк и у властей Грузии.

А что те, кому все это адресовалось, не заметили ультиматумов Подоляка, это не его дело. Он прокукарекал, а там пусть и не рассветает. Правда, в истории с Грузией и Саакашвили не все так однозначно. Украинские потуги в Тбилиси заметили

- Хочу напомнить, что власти Украины, несмотря на историческую дружбу между нашими народами, годами укрывали в своей стране криминала Саакашвили и до сих пор укрывают до десяти известных криминалов, - предложил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. - Прежде, чем они будут о чем-то говорить, пусть покаются в своих прошлых грехах, исправят сегодняшние преступления и потом переходят на другое.

Тем временем, сам Саакашвили уже который месяц пытается выдавить слезу из окружающего мира, а суд в Тбилиси уже не первый месяц, как в сказке про Буратино, решает вопрос, "пациент скорее жив или скорее мертв". Сам Михаил Николозович в ходе последнего заседания на видеокамеру даже заголил свой торс, демонстрируя, насколько он исхудал, и даже специально втянул живот, доказывая, что он "кюшать не может". Что сказать? Действительно похудел и достаточно сильно. Но, как уверяет гендиректор элитной клиники "Вивамед" Нино Надирадзе, где он находится в отдельной двухкомнатной палате, "то, что Саакашвили не может есть – неправда, однако его психоэмоциональный фон довольно тяжелый. Он знает, что с хорошим самочувствием ему не удастся выйти, соответственно, он не помогает врачам и самому себе, чтобы улучшить самочувствие".

Как рассказала она на слушаниях в суде, "в новогодние дни Саакашвили ел традиционные новогодние сациви, оливье и хачапури, которые ему приносила мать младшей дочери Саакашвили. Гостинцами он угощал и персонал клиники, а священник иногда даже баловал его вином".

А похудение вызвано тем, что он ест малокалорийную пищу и регулярно отказывается от выполнения медицинских назначений. Директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе утверждает, что физиологические параметры Саакашвили в норме, но он потребляет минимальное количество калорий, хотя ему ничего не мешает принимать пищу. При этом, не отказывается от своих концертов, и на днях из клиники уволилась очередная медсестра, не в силах больше терпеть истерики и скандалы эк-президента.

- Мы наблюдаем за политической кампанией, направленной на нанесение вреда имиджу страны, и всячески неприемлемой попыткой, чтобы заключенный путем членовредительства добился освобождения из заключения, - обвинил экс-президента в сознательном членовредительстве министр юстиции Рати Брегадзе.

- Со стороны Саакашвили всегда поступает противоречивая информация. Если верить каждому посланию или позиции, Саакашвили умирал и в прошлом году, и в позапрошлом году. Понятно, что подобных манипуляций происходит много, - припомнил все недавние истории с самочувствием Саакашвили депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили.

По словам медицинского персонала клиники, Саакашвили захотел "создать драму" и углубить ее через перевод его в реанимацию, дабы усилить эффект от своего положения.

- Мы его даже в гинекологию поместим, лишь бы согласился на лечение. Но для обычного пациента пребывание в реанимации психологически разрушительно. Я очень бережно отношусь к его психике, - отреагировала Нино Надирадзе.

То ли узнав, что в реанимацию к нему не будут пропускать родственников (в реанимации, вообще, запрещены любые посещения и передачи), то ли услышав про обещание перевести его в гинекологию, Саакашвили свое требование перевести его в реанимацию снял.