Сильвестр Сталлоне предстанет в роли самого себя в специальном реалити-шоу формата «Семейки Осборнов»

Шоу с Сильвестром Сталлоне будет состоять из восьми эпизодов. Фото: стоп-кадр видео

Американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне согласился сниматься в реалити-шоу, посвященном его семье.

В специальном трейлере киностудия Paramount+, которая выпустит проект, анонсировала шоу The Family Stallone («Семья Сталлоне»), показав, как актер врывается во вселенную героев мультиков и сериалов канала. Он висит на отвесной скале, прямо как в фильме «Скалолаз» 30 лет назад, и общается с Дашей-путешественницей, Бивисом и Баттхедом, а также высеченным из скалы собственным лицом (оказывается, что он висит на «носу» у собственного каменного портрета) времен "Рокки".

Сталлоне готов предоставить камерам доступ к роли, которую он считает величайшей в своей жизни, — роли отца Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Это что папа? - общаются у подножия горы дочери артиста.

- Да, он всегда так делает.

В трейлере нового шоу Сталлоне висит на отвесной скале, прямо как в фильме «Скалолаз» 30 лет назад. Фото: стоп-кадр видео

После скала «чихает» Сильвестром — и он благополучно приземляется в снег.

- С ним все хорошо, - буднично констатируют дочки София, Систина и Скарлет. Они, кстати, вместе с женой голливудской звезды, Дженнифер Флавин Сталлоне, тоже будут сниматься в реалити.

В кадре Сталлоне благополучно приземляется в снег после падения. Фото: стоп-кадр видео

— Сыграв некоторых из самых легендарных персонажей в истории кинематографа, трехкратный номинант на премию «Оскар» Сильвестр Сталлоне готов предоставить камерам доступ к роли, которую он считает величайшей в своей жизни, — роли отца, — указано в релизе проекта.

Шоу будет состоять из восьми эпизодов. Премьера проекта назначена на весну текущего года.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Ургант развлекает за границей олигархов, а Мартиросян возвращается на экраны с новым шоу (подробнее)