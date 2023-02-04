Португалия подтвердила отправку танков «Леопард» на Украину

В Португалии не стали уточнять, сколько танков «Леопард-2» страна отправит на Украину Фото: REUTERS

Находящийся с визитом в ЦАР премьер-министр Португалии Антониу Кошта подтвердил, что возглавляемое им правительство отправит на Украину танки «Леопард-2», находящиеся на вооружении португальской армии. При этом он не стал уточнять количество танков. И заявил: «Я знаю, сколько танков будет отправлено, но об этом будет объявлено в соответствующее время».

Такой интригой Кошта, судя по всему, старается сохранить мину при плохой игре: португальские СМИ, узнав о планируемой передаче, выяснили, что по состоянию на прошлый месяц в армейских ангарах Португалии стояли 37 «Леопардов-2», но почти все они неисправны. Эти данные тогда подтвердил командующий вооруженными силами Португалии, адмирал Антониу Силва Рибейро.

Косвенно Кошта подтвердил этот факт, заявив, что Лиссабон ведет переговоры с союзниками о приобретении деталей, необходимых для ремонта «Леопард-2», вышедших из строя.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в начале этой неделе заявлял, что Киев получит от 12-и западных стран от 120 до 140 танков различных моделей. Но ни он, ни «поставщики» так и не объяснили – каким образом ВСУ будут получать снаряды для тех же «Леопардов». Самый дешевый снаряд для современного танка стоит сейчас порядка 10 тыс. евро. И даже если каждый полученный Украиной танк будет делать по 1 выстрелу в день, то только эта канонада будет обходиться Киеву (или его спонсорам) порядка 1,5 миллиона евро в день или более 40 млн. евро в месяц.

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