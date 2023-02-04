Александр Горбатов и Ян Цапник представили сериал «Шаляпин». Стала известна дата премьеры

В отличие от других оперных исполнителей того времени Шаляпин не был ряженой куклой - он перевоплощался, вживался в образ. Фото: кадр из сериала «Шаляпин». Фото: кадр из сериала «Шаляпин»

В прошлом году создатели проекта «Шаляпин» пустили прессу на съемочную площадку — сериал к тому времени снимали довольно давно. И только сейчас он добрался до телесетки. В Москве главные артисты проекта представили историческую ленту, которую ждут очень многие.

Главную роль отвели Александру Горбатову, Ян Цапник сыграл Мамонта Дальского. Фото: «Россия 1»

Байопики («Раневская», «Орлова и Александров», «Маргарита Назарова» и проч.) в наше время — штука популярная. Зрителю интересно увидеть «ожившего» героя прошлого, а актерам, в свою очередь, всегда лестно и интересно перевоплощаться в великих. Именно поэтому авторы сериала «Шаляпин» ("Россия 1"), посвященного великому и всемирно известному русскому певцу Федору Шаляпину, не сомневаются, что аудитория с нетерпением ждет премьеры.

Историческую ленту ждут очень многие. Фото: кадр из сериала «Шаляпин»

— Так как невозможно воспринимать человека вне времени, одновременно равновеликой задачей было показать атмосферу той эпохи, — уверяет продюсер проекта Екатерина Жукова. — Серебряный век – время очень интересное, своеобразное, полное новых творческих линий, движений. И, честно говоря, мне кажется, нам удалось окунуться в эту эпоху и прожить ее вместе с Федором Ивановичем и его семьей, друзьями.

Федор Шаляпин оставил очень большой след в истории. Фото: кадр из сериала «Шаляпин»

Главную роль отвели Александру Горбатову («Тихий Дон», «Майор Гром», «Ненастье»), еще не так давно работавшему на заводе ферросплавов. И ради этого он специально поправился.

Шаляпин - огромная, великая, необъятная личность, считает сыгравший его Александр Горбатов. Фото: кадр из сериала «Шаляпин»

— Шаляпин — огромная, великая, необъятная личность, — считает Горбатов. — Федор Иванович оставил очень большой след в истории. И в самом начале нашего пути мы столкнулись с таким парадоксом, что у каждого свой Шаляпин. У режиссера – свой, у продюсеров – свой, у художника-постановщика, художников по костюмам и гриму, у оператора, у всех-всех – свой Шаляпин. И мы поняли, что имеем право, учитывая всю правду, все мифы, все слухи, всю народную любовь, показать его с нашей стороны, взяв отовсюду по чуть-чуть.

Яну Цапнику досталась роль экстравагантного актера Мамонта Дальского.

Историческую ленту ждут очень многие. Фото: кадр из сериала «Шаляпин»

— Мамонт Дальский - очень неординарный, уникальный человек, эгоист и анархист к тому же, - признает актер. - Скажем так, человек «со вкусом шампанского». Он был отчасти безумен, но, безусловно, талантлив и гениален. Дальский зациклен на своей профессии, мечтает создать театр - этим он и живет! Порой совершает не совсем хорошие поступки. Мамонт Дальский сыграл в судьбе Шаляпина важную роль: он учил Федора Ивановича актерскому мастерству. Шаляпин ведь брал зрителей не только голосом, а тем, что буквально жил на сцене. В отличие от других оперных исполнителей того времени он не был ряженой куклой - на сцене на глазах перевоплощался, вживался в образ.

На канале «Россия 1» сериал «Шаляпин» выйдет 13 февраля