Русский дух из Жерара Депардье не вытравить Фото: EAST NEWS

Мало кто в наше время может позволить себе называть себя русским. Не только певец SHAMAN, но и многие другие хотели бы это делать, но боятся столкнуться с ненавистью и злобой, которая разлилась по земле за последний год.

Но француз Жерар Депардье — приятное исключение. Да, в прошлом году он закрыл «ПЦ «ЖД», свой продюсерский центр. Да, не понял, что такое СВО (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился объяснить артисту, что на самом деле происходит.) Да, поставил на паузу проект «Нормандия — Неман» о Второй мировой, который собирался снимать в Калининграде.

Но русский дух из француза не вытравить. Он не забыл, как его принимали в России. Не забыл, как обнимался с добрыми русскими людьми. Не забыл, как прописался в Саранске у друга и получил русский паспорт. Душой эксцентричный Жерар навсегда остался у нас, хотя и тело его в настоящий момент все еще в Европе.

Именно поэтому на провокацию немецких журналистов, которые попытались пожурить Депардье за ментальную связь с Россией, он ответил твердо: я — русский, я иду до конца.

— Для меня ничего не изменилось [в отношении к России], — признался актер немецкому изданию Augsburger Allgemaine. — Я по-прежнему русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю какую-то страну, то всегда за ее культуру. Но я предпочитаю избегать разговоров на эту [спецоперация] тему, никто не может сказать ничего действительно толкового по этому поводу! Никого! Мне совсем не нравится, когда люди смешивают политику и актерство.

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