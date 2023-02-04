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4 февраля 2023 14:22

Жилые кварталы Донецка накрыли «Градами»: что сейчас происходит в городе

По предварительным данным, ВСУ выпустили по городу 10 ракет, военкор "КП" побывал на месте обстрела
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
По Киевскому району выпустили, как минимум, десяток ракет. Били по жилым кварталам.

По Киевскому району выпустили, как минимум, десяток ракет. Били по жилым кварталам.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Что-то нас давно не обстреливали», - говорили мне в последнюю неделю земляки и обязательно крестились или плевали через левое плечо. Прилетало, конечно, в Петровский район, но туда всегда прилетает – часть пейзажа, обыденность. А так-то, бежать из Донецка некуда.

Я сам живу в доме с прилетом, утешаясь постулатом о «втором снаряде в одну воронку». У меня за стенкой - два белобрысых огольца пяти и шести лет, Артем и Коля. Познакомились. Помогал им выносить самокат. Кажется, это была их единственная прогулка за минувший месяц.

Малолетние соседи весь день ходят на головах, я воспринимаю это стоически, с доброй улыбкой – нельзя сейчас детей выпускать на улицы. Все подъезды в городе стоят нараспашку – распоряжение властей, чтобы прохожие могли в случае чего заскочить и укрыться в стенах дома. Мало ли что. Угадать невозможно.

Дончане приводят в порядок здания после обстрела.

Дончане приводят в порядок здания после обстрела.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Утром пошел за питьевой водой. Питьевая она только на этикетке. Добрые люди набирают ее где-то, прогоняют через фильтры и щедро сдабривают армейским обеззараживателем воды на основе хлора. Наклеивают этикетки известных «водяных» брендов и выставляют на продажу в магазины за 65-90 рублей. От этой воды из чайника пахнет, как из холерного барака – хлоркой и легкой гнильцой, но я привык. И потерял осторожность.

ВСУ намеренно бьют по жилым кварталам

ВСУ намеренно бьют по жилым кварталам

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Закидывал в квартиру пятилитровые банки и от чего-то подумал: «Давно по Донецку не били». Не перекрестился – руки заняты были, секунда – и пошли прилеты. Я только подумал: «сглазил, дурак», и начал собираться: бутылка воды, видеокамеру снять с зарядки и модем, документы …все остальное в машине.

По первым данным, по Киевскому району выпустили, как минимум, десяток ракет. Именно по жилым кварталам. Не рассчитывая накрыть какую-то цель. Били с предельного расстояния, и «грады» легли веером с разбросом до 500 метров.

Больше всего досталось дому на улице Артема 136. Для понимания, эта улица – главная горизонталь города, как Невский проспект. Там, где начинается Киевский район, на домах уже не осталось живого места. В этот раз, ракета попала в крышу, обрушив два верхних этажа и лестничный пролет. Понурый мужчина снимал на телефон останки своей квартиры. С одной стороны, ему повезло, с другой стороны – где теперь жить?

Местный житель снимает то, что осталось от его дома.

Местный житель снимает то, что осталось от его дома.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Соседи, толпящиеся во дворе, добавили драматургии к этом обстрелу. Волосы дыбом: на верхних этажах под завалами осталась семья. Люди, спасаясь от бесконечных прилетов, переехали из Петровского района, сняли квартиру… Как объяснить это совпадение? Только плотностью артогня. Потому что прилетело и в крыши соседних домов, и в высотки квартала, расположенного чуть дальше, в километре.

Осколки, плотным пучком, продырявили витрину детского кафе – маленькие стульчики так и остались стоять за такими же столиками. Кафе было закрыто. Да и кто сейчас ходит по кафе с детьми? Город пуст.

Удар пришелся по детскому кафе. Хорошо, что в помещении никого не было

Удар пришелся по детскому кафе. Хорошо, что в помещении никого не было

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Последняя точка прилетов, из тех, что я нашел – бензозаправка. Чудом ее успели потушить. Пожилой взрывотехник, осматривающий уже безопасный хвост от «града», заметил, что боеприпас, возможно, польского производства. Хотя, это ничего не значит, характеристики сходные с советскими или российскими реактивными снарядами.

Снаряды, выпущенные по Донецку, вероятно, были польского производства.

Снаряды, выпущенные по Донецку, вероятно, были польского производства.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Часа не прошло после обстрела, а на заправку заехал грузовичок. Начали разгружать щиты из фанеры – закрывать выбитые стекла. Большинство постов на АЗС уцелело, не удивлюсь, если уже завтра заправка заработает.

Бензозаправку после прилета чудом удалось потушить.

Бензозаправку после прилета чудом удалось потушить.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Зачем обстреляли Донецк не целясь никуда, по площадям? Политика. Укропы еще в ноябре поняли, что они теперь обстреливают не «сепаров», а Россию. Им приятно это осознавать. Нам – ждать и терпеть. Вчера, мэр Славянска с хорошей фамилией Лях (явно подбирали специально) призвал жителей покинуть город. Возьмем Славянск – вернем воду в Донецк и обстрелы закончатся. Других вариантов нет.

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