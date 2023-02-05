Шоу закончилось. Как сбивали китайский шар-разведчик

Обломки воздушного аппарата упали в Атлантический океан Фото: REUTERS

Американские военные подтвердили, что самолеты ВВС США, поднятые в небо над штатом Южная Каролина, сбили воздушный зонд, который Китай признал сбившимся с пути из-за ветров гражданским исследовательским объектом.

Начиная с четверга некоторые подразделения американской армии находились в состоянии боевой готовности, однако решение об атаке на зонд прозвучало лишь 4 февраля.

Обломки воздушного аппарата упали в Атлантический океан, сейчас ведутся их поиски.

В Вашингтоне уверены, что речь идет о «шаре-шпионе», Пекин требует не торопиться с выводами.

Также Пентагон сообщил, что обнаружил еще один аэростат, летящий в небе над Латинской Америкой.

Все это серьезно осложнило и без того напряженные отношения США и КНР. Вашингтон отменил рабочий визит главы своего внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена в Поднебесную.

Получил порцию критики и президент США Джо Байден, считавший, что «шар не нужно сбивать до тех пор, пока он не представляет угрозы для людей на земле». Но 4 февраля Белый дом заявил, что Байден отдал приказ сбить шар еще 1 февраля. Однако Пентагон рекомендовал подождать с этим.

Китайский МИД признал, что аэростат является китайским, но отверг обвинения в шпионаже, сообщив, что это аппарат «сугубо гражданского назначения, используемый для исследовательских, в основном, метеорологических целей, сбившийся с запланированного курса под действием сильных ветров».

Само уничтожение зонда превратили в шоу — показывали в прямом эфире по американскому ТВ. Сбили со второй попытки истребителями. И остатки зонда рухнули в территориальные воды США.

- Китайский аэростат вел наблюдение за стратегическими объектами на территории США, - после этого заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Теперь китайский зонд будут искать в водах Атлантики. Посмотрим, каким будет второй сезон шоу.

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