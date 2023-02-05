Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров лично пообщался с бойцами на передовой СВО

Апти Алаудинов и Юнус-Бек Евкуров на передовой. Фото: стоп-кадр видео

В минувшие два дня соцсети и телеэкраны облетело сенсационное видео…Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров побывал на передовой и пообщался с бойцами.

Эти кадры опубликовал в Telegram - канале командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики Апти Алаудинов.

«Ответственный за боевую подготовку в оборонном ведомстве, заместитель министра, генерал-полковник Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров лично корректирует действия бойцов спецназа "АХМАТ" и 2-го армейского корпуса ВС РФ на линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО», - написал он.

Впрочем, ещё до появления этих кадров, о том, что Евкуров - на передовой, рассказал Владимир Соловьев в своём «Воскресном вечере». Телеведущий встречался с легендарным генералом также на передовых позициях. По его словам, замминистра обороны обсуждал с воинами детали ведения боя.

Честно говоря, на меня это видео произвело глубокое впечатление.

Юнус-Бек Евкуров - давний герой публикаций Александра Гамова

Особенно - вот эти слова Алаудинова, обращённые к Евкурову:

- Товарищ генерал-полковник, пригнитесь! Работают вражеские снайперы.

И, пользуясь тем, что у меня с Юнус-Беком Баматгиреевичем - прямая связь (а он - давний Герой моих публикаций) - я отправил ему в минувшую субботу две смс, с перерывом два часа.

Вот - первая:

«Берегите себя! Хорошо? И - Победы!»

А вот - вторая:

«Какой будет Ваш ответ, товарищ генерал-полковник?»

И на первую, и на вторую смс я получил один и тот же ответ: «Прочитано».

Дорогой Юнус-Бек Баматгиреевич!

Надеюсь, что вы все же откликнитесь на мою просьбу - поберечься.

И нам всем - Победы!

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