Почему США не смогли сбить китайский зонд сразу и чем кончится скандал: Даны главные ответы

Зонд был недосягаем для истребителей США, пока не снизился до высоты в 18-19 км Фото: REUTERS

Чем занимался китайский шар?

Американцы со своей привычкой бросать обвинения без доказательств сразу стали трубить, что китайский зонд – это воздушный шпион Пекина. И он якобы «завис» над штатом Монтана, где у США самая крупная ракетная база. Но шар не зависал — его медленно несло над американскими землями. Китайцы признали, что зонд попал сюда «из-за технических проблем». В МИД КНР подчеркивали, что аэростат отклонился от начального маршрута из-за ветра и Пекин выразил сожаление этим фактом, подчеркнув, что функционал шара — метео-наблюдения.

Какова его конструкция?

Такие «шары» спецы называют по-разному - метеозонд, шар-зонд, баллон-зонд. По сути это— беспилотный аэростат для изучения атмосферы. Его резиновая или пластиковая оболочка наполнена водородом или гелием, к ней подвешен контейнер с аппаратурой. Приборы измеряют давление воздуха, влажность, температуру. Замеры перемещения шара позволяют определять скорость ветра на разных высотах. Информация обычно передаётся по радио («радиозонд»). Ранее устанавливали метеорографы. Если шар запускают только для измерения скорости ветра - это «шар-пилот». Мировой рекорд высоты для метеозонда - 53,7 км, он установлен японцами в сентябре 2013-го над Тихим океаном... Есть и зонды-шпионы. В их контейнерах - спецаппаратура для сбора фото и видеоинформации о том, что находится на поверхности земли. Информация передается в режиме онлайн в пункт управления.

Почему американцы его долго не сбивали?

Метеозонды достигают высот в 30—40 км. Китайский шар поначалу и шел на такой высоте. Там он был недосягаем для истребителей США. Когда снизился до высоты в 18-19 км, его расстрелял, предположительно, F-22 Raptor (ранее была версия что F-35). Предварительно, ракетой AIM-9X. В Пентагоне говорили, что долго не сбивали китайский «шарик» потому, что обломки могли упасть на людей или строения на земле. Но есть и иное мнение. У Пентагона нет отработанной системы для борьбы именно с такими китайскими аппаратами. Самолетные радары и самонаводящиеся ракеты не воспринимают зонд, как «достойную цель». Она очень малоподвижна. Ее радиолокационная и тепловая контрастность ничтожна. Прицелиться трудно, промазать — легко. Например, на F-35 есть четырехствольная авиапушка, способная вести огонь на высоте в 18 километров, но сбить неподвижный шар, когда твоя скорость 1000 километров в час – та еще задача. F-22 тут проще. Он, похоже, использовал управляемую ракету воздух-воздух.

Наземные ЗРК? Для их радаров такая цель — практически невидимка. Да и использовать ракеты стоимостью в миллион долларов, чтобы сбивать прорезиненную ткань, наполненную гелием — глупо. Выходит, подобный аэростат может при ряде условий установить режим «открытого неба» даже над США?

Может ли он лететь, куда надо?

Метеорологические, как и разведзонды, бывают двух типов: управляемые (с помощью радиосигналов можно контролировать высоту, но вряд ли направление движения) и неуправляемые (движущиеся только за счёт воздушных потоков). Тип этого китайского шара был неизвестен.

Зачем запускать зонд, если есть спутники?

Разведывательные спутники, в отличие от зондов, не могут «висеть» часами над заданным районом. Спутники «скользят» по заданной орбите. У них нет «точки стояния». И передача данных «рвется». А управляемый зонд может парить над интересующим его районом. И орбита спутников всегда выше, чем у зондов. В первом случае это сотни километров, в другом – десятки. И качество съемок у зондов получше.

Как часто используются такие зонды?

Почти все высокотехнологично развитые страны используют зонды. Таких «шаров» в мире — тысячи, и на земле несколько тысяч станций, запускающих подобные аэростаты. Только в России радиозонды выпускают более 100 метеостанций. Запуск метеозондов происходит одновременно по всему миру дважды в сутки, в полдень и полночь по всемирному времени UTC. Большинство «шаров»- это метеозонды. Они изучают атмосферу в научных целях, предсказывают погоду, грядущие погодные катаклизмы. Разведзонды добывают военную информацию.

Почему инцидент с китайским зондом случился именно сейчас?

Две версии. Первая – погодная случайность: китайский аппарат использовался в сугубо научных целях, на территорию США он залетел из-за изменившихся направлений воздушных поток ветров. Вторая – «дипломатическая»: КНР это сделал намеренно, чтобы «отложить» первый за много лет визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин.

Возможные последствия?

Одним лишь переносом поездки госсекретаря США Блинкена в Пекин дело не ограничится — инцидент со «шпионским» аэростатом будет иметь «более глубокие и далеко идущие последствия» для отношений между двумя странами. Так полагает российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, это коснется восприятия КНР и ее технологических возможностей в США: «Если бы в Вашингтоне приняли объяснения Пекина, что это просто гражданский научный аппарат, вряд ли там бы приняли решение отложить визит Блинкена». А политолог Марат Баширов обращает внимание на то, как долго летательный аппарат находился в воздушном пространстве США, демонстрирует несовершенство их системы ПВО, не сумевшей (или долго не решавшейся) сбить данный объект.