Пробки убивают: ученые доказали опасное влияние выхлопных газов на память и психику

Оказывается, выхлопные газы существенно замедляют работу ряда областей головного мозга Фото: Евгения ГУСЕВА

Загрязнение воздуха от выхлопных газов вредно не только для легких, но и для мозга. Причем для того, чтобы работа некоторых отделов головного мозга затормозилась, достаточно постоять в пробке с опущенными стеклами всего два часа, показывает новое исследование. Особенно хорошо «затуманивают» голову выхлопы от работы двигателя на дизельном топливе.

Журнал Environmental Health опубликовал результаты эксперимента ученых из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории (Канада). 25 добровольцев в возрасте от 19 до 49 лет согласились пройти тест на велотренажере, крутить педали им предложили по 15 минут с небольшим усилием, чтобы повысить газообмен в легких. Всего серия повторялась по 120 минут, циклами. Причем люди дышали поочередно то фильтрованным воздухом, то воздухом с выхлопами дизельного топлива.

Каждый велосипедист проходил магнитно-резонансную томографию до и после катания на «свежем» воздухе и в модели «обочины шоссе», чтобы отслеживать мозговую активность на разных стадиях.

Оказалось, что выхлопные газы существенно замедляли работу таких областей головного мозга, как префронтальная кора, задняя поясная извилина, нижняя теменная доля, латеральная височная кора и гиппокамп. Все эти области мозга отвечают за общее состояние бодрствования организма, сосредоточенность, которая не требует усилий по решению сложных задач, но нужна нам для того, чтобы сохранять общую концентрацию и точность движений.

- Мы знаем, что изменение функциональных связей в этих областях головного мозга связано со снижением когнитивных функций (память, мышление) и симптомами депрессии, - прокомментировал исследование Джоди Гаврилюк, психолог из Университета Виктории. - Вполне возможно, что длительное и регулярное воздействие выхлопных газов может повлиять на мышление людей или их работоспособность.

Кроме того, те области мозга, которые страдают от выхлопных газов, важны для нашей способности сохранять эпизодические воспоминания и подробности произошедших с нами событий.

Радует то, что торможение мозга оказалось не долговечно. Так что важно не вводить стояние в пробке с открытыми окнами и велосипедные или пешие прогулки по обочине шоссе в привычку. Проверить, работает ли кондиционер в машине, и выбирать, по возможности, менее загруженные маршруты.