Неудачная пластика Варнавы, ботокс Прокловой и инъекции Климовой: как звезды омолаживают себя с возрастом

Новые лица Екатерины Варнавы и Анны Асти. Фото: Борис КУДРЯВОВ / Лариса КУДРЯВЦЕВА

Звезды часто молодеют с возрастом. С помощью врачей-косметологов или пластических хирургов у артисток разглаживаются морщины, овал лица становится безупречным, а лишняя кожа у глаз исчезает. Теперь возрастные признаки часто пропадают, благодаря достижениям современной косметологии – многие процедуры дают эффект, который раньше получали только с помощью операций.

Врач-косметолог Нелли Цатурова профессиональным взглядом рассмотрела лица артисток Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас часто делают аппаратные процедуры, контурную пластику (это безоперационный способ коррекции лица избавляет от морщин, асимметрии, делает подтяжку, дает дополнительный объем - с помощью инъекций препаратов временного (постоянного) действия или нитей). Случается, что звезды меняют внешность и в молодости. Врач-косметолог Нелли Цатурова профессиональным взглядом оценила недавние перемены на лицах звезд.

Екатерина Варнава, 38 лет

Варнава и ее преображение Фото: Борис КУДРЯВОВ

Артистку Варнаву всю зиму обсуждают в социальных сетях. Спорят, что опять изменила исхудавшая артистка на своем лице. Ранее Варнава уже неоднократно экспериментировала со внешностью. Отмечаем сначала новые, а потом и старые перемены. Врач-косметолог Нелли Цатурова увидела на лице звезды:

1. В область верхней трети (лоб, межбровье, глаза) был введен нейропротеин (ботокс).

2. Уменьшение объемов лица на аппарате альтера.

3. Контурная пластика подбородка и введение филлера в область скул.

4. Неудачная контурная пластика губ (скорее всего была выполнена очень давно полимером).

5. Ринопластика (изменение формы носа).

Марина Зудина, 57 лет

Зудина сделала нитевой лифтинг, а он придал овалу четкости и подтянул среднюю треть лица Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марина Зудина за последние недели посетила кинопремию, несколько премьер. Артистка последние годы регулярно посещала косметолога. Но теперь удивила посвежевшим лицом и идеальным овалом тридцатилетней женщины. Косметолог комментирует преображение артистки и предполагает, что ей сделали следующие процедуры:

1. Контурная пластика. С помощью введения гиалуроновой кислоты, актриса избавилась от носослезной борозды, восполнила объем скуловой области.

2. Нитевой лифтинг придал овалу четкости и подтянул среднюю треть лица.

3. С помощью введения нейропротеина (ботокс) актриса добилась лифтинга лба и бровей.

4. Благодаря кислотным пилингам и мезотерапии актриса имеет свежий и ровный тон кожи. Не исключено использование лазерного омоложения.

Елена Проклова, 69 лет

Проклова операции делала давно, теперь ходит только к косметологу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Проклова не скрывает, что еще в 44 года сделала круговую подтяжку лица. Теперь Проклова говорит, что посещает косметолога, так как операция была очень давно. Нелли Цатурова перечисляет процедуры, которые преобразили артистку:

1. Кожа достаточно плотная, и все это благодаря инъекциям коллагена.

2. Контурная пластика губ с помощью введения гиалуроновой кислоты.

3. Не обошлось и без нейропротеина (ботокс) в области верхней трети, слегла изменилась форма бровей и разгладился лоб.

4. Благодаря блефаропластики верхних и нижних век, актриса решила проблему «тяжелого» взгляда. Операция сделана давно.

Анна Асти, 32 года

Анна Асти и ее лицо с последствием процедур Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Анна Асти (Дзюба) молодая женщина, но пользователи в социальных сетях обсуждают: зачем ей такие эксперименты с лицом? Даже непрофессиональный взгляд отмечает последствия и «уколов красоты», и других процедур. Врач-косметолог Нелли Цатурова предполагает, что были сделаны:

1. Контурная пластика губ. Углы нижней челюсти, скулы, подбородок. Сделано практически все… Из-за деформационно-отечного типа старения, препараты, которые были введены просто «поплыли» (другими словами — гиалуроновая кислота, которую ей вводили, притянула воду и получился «шарик» место лица).

2. Коррекция носа липолитиком.

3. Коррекция мимических морщин лба и межбровья.

4. Благодаря кислотным пилингам и мезотерапии кожа выглядит ровной и сияющей.

Екатерина Климова, 45 лет.

Екатерина Климова делала контурную пластику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актриса Климова преобразилась после новогодних праздников. Кажется, что у Екатерины не осталось ни одной морщинки. Косметолог комментирует перемены на лице звезды и предполагает, что возможно были сделаны следующие процедуры:

1. Введение нейропротеина (ботокс) в область верхней трети (лоб, межбровье, глаза).

2. Контурная пластика. Введен филлер в скуловую зону, носослезную борозду.

3. RF игольчатый лифтинг лица.

4. Инъекции коллагеностимуляторов.

5. Пилинги и мезотерапия.