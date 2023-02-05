Неудачная пластика Варнавы, ботокс Прокловой и инъекции Климовой: как звезды омолаживают себя с возрастом

Новые лица Екатерины Варнавы и Анны Асти. Фото: Борис КУДРЯВОВ / Лариса КУДРЯВЦЕВА
Звезды часто молодеют с возрастом. С помощью врачей-косметологов или пластических хирургов у артисток разглаживаются морщины, овал лица становится безупречным, а лишняя кожа у глаз исчезает. Теперь возрастные признаки часто пропадают, благодаря достижениям современной косметологии – многие процедуры дают эффект, который раньше получали только с помощью операций.
Врач-косметолог Нелли Цатурова профессиональным взглядом рассмотрела лица артисток
Фото: Личный архив героя публикации
Сейчас часто делают аппаратные процедуры, контурную пластику (это безоперационный способ коррекции лица избавляет от морщин, асимметрии, делает подтяжку, дает дополнительный объем - с помощью инъекций препаратов временного (постоянного) действия или нитей). Случается, что звезды меняют внешность и в молодости. Врач-косметолог Нелли Цатурова профессиональным взглядом оценила недавние перемены на лицах звезд.
Варнава и ее преображение
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Артистку Варнаву всю зиму обсуждают в социальных сетях. Спорят, что опять изменила исхудавшая артистка на своем лице. Ранее Варнава уже неоднократно экспериментировала со внешностью. Отмечаем сначала новые, а потом и старые перемены. Врач-косметолог Нелли Цатурова увидела на лице звезды:
1. В область верхней трети (лоб, межбровье, глаза) был введен нейропротеин (ботокс).
2. Уменьшение объемов лица на аппарате альтера.
3. Контурная пластика подбородка и введение филлера в область скул.
4. Неудачная контурная пластика губ (скорее всего была выполнена очень давно полимером).
5. Ринопластика (изменение формы носа).
Зудина сделала нитевой лифтинг, а он придал овалу четкости и подтянул среднюю треть лица
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Марина Зудина за последние недели посетила кинопремию, несколько премьер. Артистка последние годы регулярно посещала косметолога. Но теперь удивила посвежевшим лицом и идеальным овалом тридцатилетней женщины. Косметолог комментирует преображение артистки и предполагает, что ей сделали следующие процедуры:
1. Контурная пластика. С помощью введения гиалуроновой кислоты, актриса избавилась от носослезной борозды, восполнила объем скуловой области.
2. Нитевой лифтинг придал овалу четкости и подтянул среднюю треть лица.
3. С помощью введения нейропротеина (ботокс) актриса добилась лифтинга лба и бровей.
4. Благодаря кислотным пилингам и мезотерапии актриса имеет свежий и ровный тон кожи. Не исключено использование лазерного омоложения.
Проклова операции делала давно, теперь ходит только к косметологу
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Елена Проклова не скрывает, что еще в 44 года сделала круговую подтяжку лица. Теперь Проклова говорит, что посещает косметолога, так как операция была очень давно. Нелли Цатурова перечисляет процедуры, которые преобразили артистку:
1. Кожа достаточно плотная, и все это благодаря инъекциям коллагена.
2. Контурная пластика губ с помощью введения гиалуроновой кислоты.
3. Не обошлось и без нейропротеина (ботокс) в области верхней трети, слегла изменилась форма бровей и разгладился лоб.
4. Благодаря блефаропластики верхних и нижних век, актриса решила проблему «тяжелого» взгляда. Операция сделана давно.
Анна Асти и ее лицо с последствием процедур
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Певица Анна Асти (Дзюба) молодая женщина, но пользователи в социальных сетях обсуждают: зачем ей такие эксперименты с лицом? Даже непрофессиональный взгляд отмечает последствия и «уколов красоты», и других процедур. Врач-косметолог Нелли Цатурова предполагает, что были сделаны:
1. Контурная пластика губ. Углы нижней челюсти, скулы, подбородок. Сделано практически все… Из-за деформационно-отечного типа старения, препараты, которые были введены просто «поплыли» (другими словами — гиалуроновая кислота, которую ей вводили, притянула воду и получился «шарик» место лица).
2. Коррекция носа липолитиком.
3. Коррекция мимических морщин лба и межбровья.
4. Благодаря кислотным пилингам и мезотерапии кожа выглядит ровной и сияющей.
Екатерина Климова делала контурную пластику
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Актриса Климова преобразилась после новогодних праздников. Кажется, что у Екатерины не осталось ни одной морщинки. Косметолог комментирует перемены на лице звезды и предполагает, что возможно были сделаны следующие процедуры:
1. Введение нейропротеина (ботокс) в область верхней трети (лоб, межбровье, глаза).
2. Контурная пластика. Введен филлер в скуловую зону, носослезную борозду.
3. RF игольчатый лифтинг лица.
4. Инъекции коллагеностимуляторов.
5. Пилинги и мезотерапия.