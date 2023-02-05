Минобороны России за сутки уничтожило шесть диверсионных групп ВСУ

Боевая работа мотострелкового подразделения. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Минобороны России продолжают денацификацию и демилитаризацию в зоне проведения специальной военной операции.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ в районах боестолкновений: на Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение шести диверсионно-разведывательным группам ВСУ, уничтожено до 35 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении свыше 120, на Донецком направлении в ходе занятия подразделениями «Южной» группировки войск более выгодных рубежей - свыше 115 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях более 130.

Особенно досталось подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новодаровки. Там за сутки также сожжены десятки танков, бронемашин, гаубиц. Также в Угледаре разбит склад с боеприпасами ВСУ.

Силами противовоздушной обороны, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за это время также нанесено поражение: двум беспилотникам, 11 реактивным снарядам украинского и американского производства, 111-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142-х районах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В результате обстрела Донецка погибли несколько человек, а также в поселке Минеральное ранен мирный житель. При обстреле Петровского района сегодня погибла местная жительница, в Куйбышевском районе Донецка ранен местный житель. Кроме того, в результате беспорядочного минирования украинскими войсками территории Снигиревского района Херсонской области среди мирного населения есть пострадавшие, в том числе дети.

СК России расследует эти преступления ВФУ против мирного населения, действиям всех причастных к этому лиц будет дана правовая оценка.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

382 - самолета.

206 - вертолетов.

3023 - беспилотных летательных аппарата.

403 - зенитных ракетных комплекса.

7750 - танков и других боевых бронированных машин.

1007 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4003 - орудия полевой артиллерии и миномета.

8272 - единицы специальной военной автомобильной техники.