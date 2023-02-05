В чем опасность быстрого похудения с помощью биологических добавок

При большом количестве принимаемых БАДов внутренние органы могут не справиться с нагрузкой могут Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После зимнего затишья в России вырос спрос на биологически активные добавки для коррекции фигуры и похудения. Эти средства стали хитом продаж в онлайн аптеках за январь.

Но не все то золото, что блестит. Иные биологически активные добавки не сочетаются между собой, да и курс приема важно подбирать в соответствии с особенностями вашего организма, чтобы БАДы действительно работали на пользу, а не во вред.

При большом количестве принимаемых БАДов не справиться с нагрузкой могут печень, желудок, желчный пузырь и 12-перствая кишка, рассказала медицинскому информагентству врач – натуротерапевт Алла Осипова. Особенно внимательными стоит быть людям, у которых уже диагностированы заболевания этих органов. К примеру, сочетание модного омолаживающего коэнзима Q10 с не менее популярными комплексами «Омега» при воспалении желчного пузыря могут окончательно вывести его из строя. Травяные БАДы – одна из причин аллергических реакций. Особенно, когда растения, использованные в БАДах, в России не растут, а пришли из стран экзотических.

Критически важный момент – самостоятельно себе назначать биологически активные препараты точно не стоит, если вы проходите курс лечения лекарствами. Сочетание некоторых добавок с лекарствами могут спровоцировать обострение хронических заболеваний или обострить инфекции.

Экстренно худея к весне, стоит вспомнить и о том, что быстрое похудение совсем не показано для людей с ожирением. Быстрый сброс может сменяться таким же скорым набором веса, при этом под удар попадает ценная мышечная ткань, а вовсе не жировая. Иногда раскачивание «качелей» собственного веса приводит и к формированию психологических проблем.

- Если вы хотите похудеть - образ жизни нужно менять один раз и навсегда, без скидок на праздники и выходные. Только так мы можем сохранить здоровое, молодое, подтянутое тело, - пишет в своем блоге врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.