Год после смерти Евгении Брик: как живет дочь актрисы Зоя Тодоровская

Евгения Брик за 10 месяцев до смерти подстриглась и похудела из-за лечения. Никто не подозревал, что артистка больна — она получала комплименты из-за смены имиджа. Фото: социальные сети

Евгения Брик умерла в клинике Лос-Анджелеса после лечения от онкологического заболевания 10 февраля 2022 года. Ей было только 40 лет. Зрители запомнили талантливую и красивую актрису по ролям в сериалах и фильмах: «Стиляги», «Оттепель», «Садовое кольцо», «Адаптация», «Оптимисты», «Бомба», «Фантом». За минувший год вышел последний проект, в котором снялась Брик – многосерийный фильм «Никто не узнает». Муж актрисы продюсер и режиссер Валерий Тодоровский выпустил сериал о любви «Надвое», который посвятил жене – проект вышел на одной из онлайн-платформ, позже запланирована премьера на канале «Россия». Тодоровский работает на родине, много времени проводит в США. Валерий Тодоровский после женитьбы на Брик купил дом в Лос-Анджелесе. Евгения в США родила дочь. Семья последние годы жила на две страны: работали в России, а зимовали в США; где Валерий Петрович писал сценарии, придумывал кинопроекты у океана, а Евгения занималась домашними делами и дочкой Зоей. Когда режиссер и актриса работали, тогда ребенком занималась бабушка – мама Жени Брик.

Евгения Брик (справа) с мамой Галиной, дочерью Зоей и мужем Валерием у своего дома в Лос-Анджелесе. Девочка уговорила всю семью отмечать Хэллоуин. Ноябрь 2021 год. Фото: социальные сети

Зое Тодоровской 13 лет, и она прожила самый тяжелый год своей жизни – первый год без мамы. Отец и бабушка не стали менять привычный образ жизни Зои – с бытовой точки зрения. Они не говорят с посторонними о смерти Жени и жизни без нее. Знакомые семьи рассказали нам: «Зоя ходит в ту же школу в Лос-Анджелесе, что и раньше. В кино девочка больше пока не снимается – то она так сама решила, никакие кинопробы больше не посещает. Пока не хочет, неинтересно. Занимается музыкой». Сам Валерий Петрович говорит, что не будет влиять на решение дочери в выборе профессии: «Она не знает пока, кем она хочет быть. Ей всего-то 13 лет только что стукнуло. Надо дать ей время, чтобы определиться».

Женя Брик умерла в феврале 2022 года. Фото: социальные сети

Зоя Тодоровская несколько лет назад снималась в двух сезонах сериала Netflix «ОА» в одной из главных ролей: прошла кастинг (предложил знакомый агент Жени) и ее выбрали из 400 девочек, ребенок получил приличный гонорар на счет. Также Зоя снималась в проектах папы – так семья была вместе и на каникулах.

Мама Евгении Брик давно перебралась в Америку в двухэтажный дом к дочке и зятю, чтобы помогать с внучкой. Сейчас 62-летняя Галина Хиривская также занята жизнью Зои. Отношения с зятем у нее с самого начала сложились хорошо: Тодоровский всегда ценил заботу Галины о своей семье. Женя как-то рассказывала: «Валера сказал - Твоя мама исключение. Она включена в тебя, посвятила свою жизнь тебе, а теперь посвящает ее нашей дочери Зое…»

Дом семьи в Лос-Анджелесе. Фото: Google Maps.

Бабушка и отец окружили Зою заботой и вниманием. У продюсера Тодоровского в производстве сейчас несколько сериалов, Зоя учится... На годовщину смерти Жени семья будет вместе — приедет сестра актрисы Валерия, которая с мужем также живет за границей.

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