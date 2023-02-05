Киев готовит в Краматорске жестокие провокации: Обвинить собирались Россию

Киевские сценаристы спланировали в Краматорске провокацию с жертвами среди мирного населения. Фото: REUTERS

На фоне военных неудач украинской армии киевские власти решили немного исказить окружающую действительность. Ведь команде Зеленского не привыкать менять обстановку на сцене.

Как во время съемок с хромакеем, за спиной Зеленского может появиться любая картинка, так и вокруг Киева и Краматорска может все в одно мгновение измениться. При этом Киеву нужен лишь факт удара российскими ракетами, а вот цели, которые они должны поразить уже подготовлены украинскими спецслужбами.

«По подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». Для этого киевские сценаристы спланировали в Краматорске управляемый подрыв двух зданий», - сообщили в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

По замыслу украинских спецслужб взлететь на воздух должны наркологический (ул. Алексея Тихого, д.31) и онкологический диспансеры (ул. Алексея Тихого, д.17), а также приемный покой Первой городской больницы.

Как только здания будут разрушены ударами украинской артиллерии, на место «трагедии» подбросят части российских беспилотников и ракет, которые покажут десяткам представителей западных СМИ, которым уже заплатили за хлесткие обвинения российских войск в очередных «злодеяниях» и якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам.

Как стало известно KP.RU, если что-то вдруг пойдет не так, то украинские националисты перейдут к плану «В» и ударят по общежитию, куда расселили иностранных журналистов. Обвинения на этот случай тоже уже заготовлены: мол, российские военнослужащие приняли активность иностранных журналистов в Краматорске за иностранных наемников и всех убили.

Говорят, что сотрудники СБУ Краматорска уже заселили представителей иностранных СМИ в гостинице «Сапфир» (д.35 по улице Врачебная). В момент удара им просто запретят покидать свои номера по «соображениям безопасности».

- Подобными провокациями киевские власти будут пытаться усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться расширения номенклатуры поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ. Таким образом Зеленский хочет ускорить поставки дальнобойных ракет, которые ему нужны для ударов по территории России», - пояснили KP.RU в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

В ведомстве отметили, что провокации могут случиться в любой момент, так как персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован, а все их сотрудники до особых указаний «переведены на удаленный формат работы».

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