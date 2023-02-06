Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 февраля 2023 года: В Краматорске ждут провокаций, в Киеве назначен новый министр обороны

В больницах Краматорска киевский режим готовит диверсии. Фото: REUTERS

Морпехи утюжат Угледар

Артиллерия Западной группировки войск на Купянском направлении выжигала позиции 14-й и 92-й мехбригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Берестового в Харьковской области и в Новоселовском в ЛНР. Поражены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 35 украинских бойцов. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении била по 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ. Их потери за сутки превысили полторы роты. Южная группировка войск на Донецком направлении била по скоплениям живой силы и техники 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. За сутки нивелированы 115 украинских военнослужащих. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бойцы группировки войск «Восток» за сутки упокоили более 130 украинских военнослужащих 72-й мехбригады ВСУ в районе Угледара в ДНР и 110-й бригады теробороны в районе Новодаровки Запорожской области.

Провокации готовят в больницах Краматорска

В Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что киевские власти готовят провокацию с подрывом зданий в Краматорске. Диверсии планируют в больнице, в наркологическом и онкодиспансерах. Спецслужбами киевским режима спланирован управляемый подрыв зданий этих медучреждений на ул. Алексея Тихого и 1-й горбольницы на той же улице. После чего обвинят России в «преднамеренном ударе». Сотрудники СБУ уже привезли в Краматорск представителей западных СМИ для освещения «военных преступлений Москвы». А персонал этих медучреждений уже эвакуировали. Топорно работают ребята.

Турки заберут свои суда из-под Одессы

Хулуси Акар, глава турецкого Минобороны, сообщил, что в ближайшие дни в Турцию вернутся шесть гражданских судов, которые с февраля 2022 года находились на рейде северо-черноморских портов, у берегов Украины, в частности, неподалеку от Одессы. По словам Акара, этот вопрос долго обсуждался с властями самостийной, после чего была скоординирована соответствующая работа. Почему эти суда не могли покинуть прибрежные воды Украины раньше, мнистр обороны не уточнил. Зерно-то вовсю вывозят уже с июля...

ВСУ гонят в разведку гражданских

Один из бойцов ЧВК «Вагнер» сообщил, что в ходе штурма Артемовска отмечены случаи, когда ВСУ для разведки территории использовали гражданских лиц. Он уточнил в интервью РИА: «Переодевают гражданских в свою форму — и выпускают их на перекресток, где-то в километре от нас. По их поведению видно, что гражданские. Выбегают и забегают обратно». Такая «ловля на живца», для выявления направления движения штурмовых групп, повторяется неоднократно. А разве им когда-то было жалко своих людей?

Датские наемники копят небо Украины

Владимир Барбин, посол России в Дании сообщил, что датские наемники «засветились» в конфликте в незалежной. При этом Копенгаген не препятствует их вербовке. Этой вербовкой занимались сотрудники украинского посольства в датской столице. Невзирая на то, что такая деятельность противоречит статусу дипломатического представительства. Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников именно из европейских стран в зоне СВО. Правда до Угледара или Артемовска, где отмечены толпы поляков, датчане еще не добрались.

Зеленский лишил гражданства десяток оппозиционеров

Шестой президент Украины лишил гражданства десять человек, в том числе высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича. В списке - имена бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-главы МВД Виталия Захарченко, бывшего руководителя СБУ Александра Якименко, экс-секретаря СНБО Андрея Клюева. Среди тех, кого лишили украинского паспорта, есть и экс- депутаты из Одессы и Харькова. Ранее Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционеров Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Такими темпами в и без того чахлом полит-бомонде только верные «слуги народа» и останутся.

Первый «Леопард» отправили канадцы

Анита Ананд, канадский министр обороны, сообщила, что первый из четырех запланированных к передаче танков Leopard 2 отправлен в Киев. По словам министра, самолет ВВС Канады с танком на борту вылетел из Галифакса( приземлится, надо полагать, в Польше). Бандеровцы, которые «героически сражались» с москалями «до победы» в 1940-е, а потом, задрав штаны бежали на запад, охотнее всего селились именно в стране Кленового листа. Этот победоносный дух, а, вернее, душок, чувствуется до сих пор. Полякам кусать локти!

Если Киев укусит Крым, заполыхает Украина

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в соцсетях, что атака на Крым приведет к такой эскалации, что в ходе «неизбежного возмездия» могут быть применены любые виды оружия. Дмитрий Анатольевич напомнил, что удар по Крыму - это удар по России и «украинской банде наркоманов» следует понимать, что при таком «возмездии» контролируемая киевским режимом Украина «запылает».

До того советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что Киев «отобьет» полуостров «обычным наступлением и в очень короткие сроки». Проявлены традиционные для киевских «боевых пловцов» в бурном море событий слабоумие и отвага.

Новый министр обороны Украины и израильские ПВО

Израиль обещал предоставить незалежной технологии оповещения об атаках ракет и БПЛА, но сроки поставок не ясны. С таким утверждением выступил теперь уже экс- министр обороны Украины Алексей Резников. Прежде Украина обращалась к Израилю с просьбами предоставить вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны. Предыдущие власти еврейского государства отклоняли такие запросы. Они подчеркивали, что их страна поддерживает Украину, оказывая ей гуманитарную помощь. Новые власти сменили риторику.

Впрочем, сам Резников мог заявлять что угодно, учитывая, что его уже который день украинские СМИ дружно отправляли в отставку из-за расширяющегося коррупционного скандала вокруг оборонного ведомства. И вот, вечером 5 февраля информация подтвердилась. Резников уходит с должности главы Министерства обороны Украины и становится министром стратегических отраслей промышленности.

Его место займет начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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