Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Сафиуллин отбил многочасовые атаки без потерь

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить».

ОТБИЛ КОНТРАТАКИ И УДЕРЖАЛ ВЫСОТУ

Старший лейтенант Роман Лебедев

Старший лейтенант Роман ЛЕБЕДЕВ Фото: Минобороны РФ

«Командир противотанкового взвода старший лейтенант Роман Лебедев вместе с подчиненными, находясь на взводном опорном пункте, выполнял боевую задачу по обороне господствующей высоты. Противник предпринял попытку вернуть ранее утраченные рубежи, организовав наступление на взводный опорный пункт, где находился Роман. Находясь под постоянным, плотным огнем артиллерии и танков противника, Лебедев умело руководил подчиненным личным составом, отдавая указания на занятия наиболее выгодных позиций, используя преимущества рельефа местности, в результате чего удалось избежать потерь среди личного состава. На протяжении полуторачасового боя лично наносил огневое поражение противнику с БМП-3. Действуя решительно и отважно, Роман уничтожил два автомобиля повышенной проходимости иностранного производства и до 10 человек противника. Благодаря профессионализму старшего лейтенанта Романа Лебедева и слаженным действиям подчинённого личного состава удалось уничтожить наступающего противника и удержать господствующую высоту».

ОТБИЛ МНОГОЧАСОВЫЕ АТАКИ БЕЗ ПОТЕРЬ

Старший лейтенант Айнур Сафиуллин

Старший лейтенант Айнур САФИУЛЛИН Фото: Минобороны РФ

«Штурмовой отряд под командованием старшего лейтенанта Айнура Сафиуллина выполнял боевую задачу по освобождению южной части населенного пункта. Штурмовой отряд под прикрытием артиллерии, выдвинулся на позиции для блокировки противника. Оценив обстановку, Сафиуллин принял решение выдвинуться на штурм населенного пункта. В ходе боя Айнур получил осколочное ранение, и несмотря на полученное ранение, продолжил руководить наступлением и контролировать исход битвы. Самоотверженные и решительные действия Сафиуллина позволили выполнить поставленную задачу без потерь среди личного состава и закрепиться в населенном пункте. Доложив командованию об успехе, офицер приказал личному составу занять круговую оборону и приготовиться к контрнаступлению противника. Более 3-х часов штурмовой отряд Сафиуллина сдерживал контратаку противника и выполнил все поставленные задачи, без потерь среди личного состава. В результате наступательных действий было уничтожено более 2-х взводов живой силы противника, взято в плен 8 националистов, захвачены образцы ПТРК иностранного вооружения типа Javelin и NLAW».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украина может получить боеприпасы с дальностью до 150 километров (подробнее)