Сенсационные итоги 2022 года: вопреки "адским санкциям" промышленное производство в России не падает

За год адских санкций мы стали больше производить компьютеров, продуктов и лекарств. Фото: Сергей КОНЬКОВ/ТАСС

Знаете, как объединить в одной статье две несовместимые рубрики: «Экономические новости» и «Очевидное – невероятное»? Очень просто: открыть свежий отчет Росстата о состоянии дел в российской промышленности. Статистическая служба подвела итоги 2022-го и объявила: промышленное производство в России в прошлом году (очень тяжелом для экономики) сократилось всего на 0,6%.

Хотя прогнозы были тревожными. Например, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в июле говорил, что по итогам года падение может составить 6%.

Какие взлеты и падения случились в нашей промышленности в 2022-м, в чем причины и что будет дальше? Чтобы в этом разобраться, мы вместе с экспертами изучили самые интересные цифры за прошлый год - как со знаком «плюс», так и со знаком «минус».

АВТОМОБИЛИ: ЗАДНИЙ ХОД

Автопром в прошлом году просел сильнее всего: производство упало на 67%. Поэтому на прошлом и ближайшем будущем этой отрасли остановимся подробнее всего.

За прошлый год Россия произвела всего 450 тысяч автомобилей, это исторический минимум. Даже во время мирового финансового кризиса 2009 года с конвейеров страны сошло около 600 тысяч машин, а в 2012 и 2013 годах эта цифра приближалась к 2 миллионам.

Причины очевидны - большинство крупных производителей имели в России свои заводы, но покинули страну после начала СВО, прихватив с собой патенты и технологии. Кроме того, производство было зачастую завязано на импортные детали. В результате отрасль осталась у разбитого корыта. Которое сейчас активно латает.

Автопром достиг исторического дна - за год было выпущено всего 450 тысяч легковых машин. Но в 2023 году отрасль ожидает роста. Например, продажи новых «Москвичей» (на фото) планируется наладить в дилерских центрах в 23 городах России.

И похоже, российский автопром уже в конце прошлого года сумел оттолкнуться от дна. В декабре-2022 производство легковушек выросло на 70% по сравнению с ноябрем. В нашу страну приходит все больше производителей из Китая. В автосалонах уже появился новый «Москвич», в Калининграде начали собирать китайский седан Kaiyi. Набирает мощности «АвтоВАЗ», который обещает в 2022 году выдать 400 тысяч авто. Как уже писала «Комсомолка», всего в этом году российские автозаводы могут произвести 600 тысяч машин.

Однако не все они будут, скажем так, соответствовать современным представлениям о полноценном автомобиле. Дефицит импортных деталей никуда не делся: в стране разрешили (а на днях продлили до 1 июня) выпуск машин без антиблокировочной системы тормозов, системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и других достижений западной цивилизации.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ЗАГЛОХЛА

В прошлом году рухнуло производство не только обычных машин, но и стиральных. А также холодильников, телевизоров и прочей бытовой техники. Тут-то что случилось?

Стиральные машины и другая бытовая техника стали темным пятном на показателях российской промышленности. Фото: Shutterstock

- Массового ухода западных производителей бытовой техники из России не было, предприятия работают, - рассказывает экономист Денис Ракша. - Но многие столкнулись с трудностями доставки комплектующих. Дело не в санкциях, а в том, что ряд крупных логистических компаний просто отказались возить товары в Россию. А российские суда перестали обслуживать во многих портах. Поэтому производство бытовой техники порой приходилось останавливать. Но в наступившем году они должны компенсировать нынешние потери.

МЕБЕЛЬ: ЭКСПОРТ МОЙ УПАВШИЙ

Производство мебели, по поводу которого весной были серьезные опасения, упало незначительно – на 2,6%. При этом выпуск древесных плит обвалился на 12%, фанеры – на 29%. Как сообщают в Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России (АМДПР), причин такого спада две. Это сокращение внутреннего спроса на плиты и падение экспорта. Больше всего пострадали производители фанеры, которые продавали за рубеж почти 70% всей выпущенной продукции. Теперь экспорт упал вдвое.

- Основными рынками сбыта для российских предприятий являлись ставшие в прошлом году «недружественными» США и страны Западной Европы, - объясняет генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов. - Быстро переориентировать на внутренний рынок или на Восток такие объемы не получилось во многом из-за сложностей с логистикой и грузоперевозками.

Тимур Иртуганов уверен, что помочь производителям фанеры может только государство. Соответствующие просьбы уже готовятся.

УДОБРЕНИЯ НЕ ДОПЛЫЛИ ДО ПОКУПАТЕЛЕЙ

Удобрения под санкции не попали. Но их выпуск тоже заметно сократился.

- Производство минеральных удобрений упало, потому что по ходу года останавливалось на некоторых предприятиях, ориентированных на экспорт, - объясняет Денис Ракша. - Россия не могла вывозить удобрения, поскольку этому всячески препятствовали «недружественные» страны, пока удобрения не стали частью зерновой сделки с Украиной. В результате мы потеряли в объемах, но по деньгам получили рост к 2021 году (удобрения в прошлом году сильно подорожали, - Ред.).

КОМПЬЮТЕРЫ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

Теперь к плюсам. Самый интересный из них: в России почти на 60% взлетел выпуск компьютеров!

Если вы вдруг не знали, что в России производят компьютеры, то будете приятно удивлены. Их выпускают несколько компаний: Aquarius, DNS, DEPO Computers и т. д.

- Сейчас происходит относительная локализация (перенос выпуска в Россию, - Ред.) производства компьютерной техники. Компьютеры ввозят частями, а уже на месте их собирают, - говорит экономист Денис Ракша. - Причем это тенденция не только российская. Во время пандемии в мире возникла острая нехватка компьютеров из-за перехода на удаленку. Тогда Китай – крупный производитель и поставщик - ограничил поставки своих ноутбуков в другие страны, и после этого многие задумались над переносом производства на родину, в том числе Европа. К тому же в последнее время резко подорожала доставка, и стало выгоднее запускать производство в своей стране, а не везти компьютеры из Азии.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СПЕЦНАДЕЖДА

Сильнее всего за прошлый год выросло производстве спецодежды – аж на 63%. И тут причины тоже понятны:

- Выпуск спецодежды, консервов и лекарств вырос на фоне СВО, - объясняет Денис Ракша.

Самый стремительный рост в 2022-м пришелся на производство спецодежды. Фото: Иван МАКЕЕВ

ВАЖНО!

Чего ждать дальше

В Минэкономразвития прогнозируют спад производства в России и в 2023 году. Но небольшой – на 0,8%. Но наш эксперт не исключает, что, если не будет форсмажоров, то уже в нынешнем году мы можем увидеть подъем.

- В 2021 году мы наблюдали резкий подъем промпроизводства по отношению к 2020-му (он составил 6,3%, - Ред.). На 2020-й как раз пришелся пик ковидных ограничений, когда многие предприятия сокращали выпуск продукции. 2022-й в этом смысле как раз похож на 2020-й, хотя причины кризиса другие. Поэтому в 2023-м мы вполне можем рассчитывать на рост, - говорит Денис Ракша.

КСТАТИ

А что с нефтью и газом?

Несмотря на санкции, европейское эмбарго и потолок цен, объемы производства наших главных экспортных товаров не рухнули. Статья «добыча нефти и природного газа» в прошлом году даже немного выросла – на 0,7%. Как так?

- Авторы санкций не учли главного - на углеводороды есть спрос по всему земному шару. Нефть и газ нужны и на Западе, и на Востоке, и в Африке, и в Латинской Америке. Все, что от нас требовалось, переориентироваться на другие рынки. Этим мы и занимались, это и определило устойчивость нашей экономики, - объяснял «КП» финансовый аналитик Михаил Беляев. - По прогнозам, мы будем удерживать наш экспортный уровень. И у нас есть варианты даже для наращивания объемов. В этом плане очень перспективна Африка.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть ли у доллара «светлое будущее» (подробнее)