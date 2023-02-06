Военная спецоперация на Украине 6 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 февраля 2023 года.

Российским снайперам из числа мобилизованных удалось обнаружить и эффективно отразить атаку группы наемников на стратегически важной высоте.

Украинские подразделения направили за границу на обучение работе с европейской системой ПВО. Командующий ВС Украины заявил, что солдаты «уже в пути».

В украинском городе Очаков в Николаевской области слышны взрывы.

Российские силы «Южной» группировки заняли более выгодные позиции на Донецком направлении. Также были уничтожены три боевые машины пехоты, четыре авто и гаубицы.

Экс-советник офиса президента Украины Арестович заявил, что ВСУ будут ждать неприятности на поле боя в ближайшее время. Арестович уточнил, что ВС России превышают по численности ВСУ на Донбассе.

Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли более 120 бойцов на Краснолиманском направлении. Уничтожены боевая машина пехоты и три боевые бронемашины.

В Минобороны РФ заявили, что спецслужбы Украины готовят масштабную провокацию против России. Сотрудники СБУ готовят управляемы подрыв зданий в Краматорске.