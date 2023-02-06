Анекдоты: Девушке-метеорологу при ссоре со своим парнем все преимущественно ясно

Два медведя разговаривают:

- Я вчера кого-то съел, кого, не знаю: спинка черная, пузо белое, лапки грязные…

- Дачник!

* * *

Выпуск новостей:

«Террористы, захватившие заложников, снова смягчили свои требования. Если первоначально они требовали 30 миллионов долларов и вертолет, то теперь - бутылку водки, две конфеты и велосипед. Переговоры продолжаются...»

* * *

- Дорогой, а подари мне айфон...

- Дорогая, могу! Но с одним условием.

- Я согласна на все!

- Кредит оформлю на тебя.

* * *

Блондинке в феврале исполнилось 18 лет.

- Я теперь совершеннолетняя! Теперь я могу делать все, что мне запрещала мама! Так! Первым делом лизну качели, а потом суну пальцы в розетку…

* * *

Для чего делают татуировку на шее? Если татуировку плохо видно, то пора мыть шею.

* * *

- Тебе понравились Гавайи?

- Нет. Я думал, все будут ходить в юбках из листьев и со скорлупой кокоса на голове. А я там один был такой.

* * *

Мальчик Петя был низкого роста, поэтому, чтобы стать повыше, он висел на турнике ежедневно по три часа. Выше он не стал, зато через полгода мог почесать коленки, не нагибаясь.

* * *

Встречаются два заядлых охотника. Один спрашивает другого:

- Пошел ты на охоту. И прямо на тебя выходит медведь. Что будешь делать?

- Я из своей двустволки - бах, бах! Готов медведь!

- А если нет у тебя двустволки, что будешь делать?

- Достану охотничий кинжал и зарежу медведя!

- А нет у тебя кинжала, жена забыла положить!

- Возьму бревно и все-таки убью медведя!

- А если нет у тебя бревна...

- Слушай, друг, я чего-то не пойму! Ты за меня или за медведя?

* * *

Пилил лес в Сибири. Поймали. На суде прокурор говорил про какую-то мать природу и что пилить лес не хорошо.

В общем, посадили.

Пилю лес в Сибири.

* * *

- Ах, эта слава! Вот опять: поклонницы, автографы…

- Петрович, получил зарплату - просто распишись в ведомости и отойди от кассирши.

* * *

Бог создавал всех людей разными, но когда дошел до Китая, ему надоело.

* * *

Разговаривают два пенсионера:

- Как твой склероз?

- Прогрессирует. Памяти совсем не стало.

- А мне врач прописал новые таблетки. Эффект просто замечательный.

- А как называются?

- М-м-м... цветок такой красивый с шипами...

- Роза?

- Точно! Розочка, дорогая, как мои таблетки называются?