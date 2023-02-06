Анекдоты: Девушке-метеорологу при ссоре со своим парнем все преимущественно ясно

Два медведя разговаривают:
- Я вчера кого-то съел, кого, не знаю: спинка черная, пузо белое, лапки грязные…
- Дачник!
* * *
Выпуск новостей:
«Террористы, захватившие заложников, снова смягчили свои требования. Если первоначально они требовали 30 миллионов долларов и вертолет, то теперь - бутылку водки, две конфеты и велосипед. Переговоры продолжаются...»
* * *
- Дорогой, а подари мне айфон...
- Дорогая, могу! Но с одним условием.
- Я согласна на все!
- Кредит оформлю на тебя.
* * *
Блондинке в феврале исполнилось 18 лет.
- Я теперь совершеннолетняя! Теперь я могу делать все, что мне запрещала мама! Так! Первым делом лизну качели, а потом суну пальцы в розетку…
* * *
Для чего делают татуировку на шее? Если татуировку плохо видно, то пора мыть шею.
* * *
- Тебе понравились Гавайи?
- Нет. Я думал, все будут ходить в юбках из листьев и со скорлупой кокоса на голове. А я там один был такой.
* * *
Мальчик Петя был низкого роста, поэтому, чтобы стать повыше, он висел на турнике ежедневно по три часа. Выше он не стал, зато через полгода мог почесать коленки, не нагибаясь.
* * *
Встречаются два заядлых охотника. Один спрашивает другого:
- Пошел ты на охоту. И прямо на тебя выходит медведь. Что будешь делать?
- Я из своей двустволки - бах, бах! Готов медведь!
- А если нет у тебя двустволки, что будешь делать?
- Достану охотничий кинжал и зарежу медведя!
- А нет у тебя кинжала, жена забыла положить!
- Возьму бревно и все-таки убью медведя!
- А если нет у тебя бревна...
- Слушай, друг, я чего-то не пойму! Ты за меня или за медведя?
* * *
Пилил лес в Сибири. Поймали. На суде прокурор говорил про какую-то мать природу и что пилить лес не хорошо.
В общем, посадили.
Пилю лес в Сибири.
* * *
- Ах, эта слава! Вот опять: поклонницы, автографы…
- Петрович, получил зарплату - просто распишись в ведомости и отойди от кассирши.
* * *
Бог создавал всех людей разными, но когда дошел до Китая, ему надоело.
* * *
Разговаривают два пенсионера:
- Как твой склероз?
- Прогрессирует. Памяти совсем не стало.
- А мне врач прописал новые таблетки. Эффект просто замечательный.
- А как называются?
- М-м-м... цветок такой красивый с шипами...
- Роза?
- Точно! Розочка, дорогая, как мои таблетки называются?