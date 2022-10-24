Сбежавший из России внук Аллы Пугачевой отрывается на всю катушку в США

Никита Пресняков Фото: Борис КУДРЯВОВ

После стремительного побега из России старшего внука Аллы Пугачевой поклонники чего только не делали, чтобы выяснить хоть что-то о судьбе Никиты Преснякова. Пока одни писали ему в соцсетях в надежде на ответ, другие активизировали поиски за океаном. Ходили слухи, что сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова из Европы улетел в США. Так и получилось.

Старший внук Аллы Пугачевой находится в США, где живет его мать Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. У Никиты Преснякова есть европейское гражданство. Благодаря ему он сначала уехал в Европу, а потом улетел в Калифорнию.

На днях певца заметили в одном из ночных клубов в Лос-Анджелесе. Никита отрывался на вечеринке без жены Алены Красновой.

Стоит отметить, что музыкант не раз говорил, что ему по душе именно Соединенные Штаты, а американцев он считает гораздо более приветливыми и доброжелательными людьми в отличие от россиян. Пресняков с 2004 по 2009 год учился в Нью-Йоркской киноакадемии, а российский паспорт получил в консульстве РФ в Нью-Йорке в 2010 году.

Не так давно Пресняков рассказал, что неизлечимо болен. Он сообщил об опухоли. Несколько лет назад артист полностью отказался от мяса решив стать песко-вегетарианцем. А потом врачи обнаружили у певца полипы желчного пузыря. "Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания", - поведал вокалист. Никита добавил, что вылечить болезнь нельзя. Ему предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительную потерю веса.