Появилось фото неузнаваемой Софии Ротару на кладбище

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вот уже 20 лет София Ротару живет без любимого супруга Анатолия Евдокименко. Мужчина ушел из жизни после инсульта в 2002 году. Его смерть стала тяжелым испытанием для супруги. Был период, когда артистка от горя собиралась уходить со сцены. Но благодаря сыну Руслану заставила себя снова петь.

София Ротару и Анатолия Евдокименко, создателя ансамбля "Червона рута", называли одной из самых красивых пар. Они были вместе и дома, и на сцене. После того, как Евдокименко умер в 2002 году, артистка потеряла всякий интерес к жизни.

Она стала вести затворнический образ жизни, отказывалась выступать. Все свое свободное время София Михайловна проводила на кладбище, возле могилы умершего супруга. Она и сейчас горюет по мужу.

На днях 75-летняя исполнительница хита "Хуторянка" поделилась в блоге сокровенным. Она пришла на могилу к супругу. Неузнаваемая певица выглядит сильно постаревшей и уставшей.

Фото: соцсети

Стоит отметить, что история любви артистов похожа на романтический фильм. Евдокименко служил в армии, увидел фото юной Софии на обложке журнала, симок повесил над кроватью, а сослуживцам клятвенно пообещал, что найдет красавицу после дембеля.

Слово сдержал, познакомился с Ротару, учившейся в Черновцах. Музыкант начал ухаживать. Впоследствии звезда признавалась, что два года водила Евдокименко за нос.

24 августа 1970-го, спустя два года после свадьбы, София Михайловна подарила супругу сына Руслана. Через год Евдокименко создал ансамбль "Червона рута", аккомпанировавший Ротару на сцене. Анатолий стал режиссером-постановщиком номеров артистки, что позволяло паре не разлучаться.

В 1998-м у Евдокименко случился первый инсульт. Мужчину частично парализовало. Через год перенес новый инсульт, а потом и третий, от которого так и не оправился.

Позже звезда признавалась, что супруг был для нее всем. Она говорит, что Анатолий ей часто снится. "Он остается моей единственной любовью. Это чувство было взаимным, и нам посчастливилось прожить вместе удивительных 35 лет. Поистине благодатные годы, самые лучшие в моей жизни. Я всегда говорила и говорю, что Толик - соавтор всех моих достижений. Он был прекрасным мужем и отцом. Сейчас мне его очень не хватает", - отмечала знаменитость.