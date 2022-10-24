Запрещенные в России американские сериалы выложит «Кинопоиск». А вот «Доктор Хаус» исчез — кончилась лицензия

Кадр из сериала «Харли Квинн»

Несколько дней назад внимательные зрители обратили внимание, что в библиотеке онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» появилось несколько зарубежных проектов, посвященных героям комикс-вселенной DC. Они появились на вкладке «Скоро в подписке». Это сериалы «Харли Квинн» про подругу Джокера, «Пенниуорт», «Кунг-фу» и «Старгерл»

Каждый из этих проектов представлен на «Кинопоиске» в виде двух сезонов, тогда как третий должен появиться «скоро». Конкретных дат при этом не указано.

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В Голливуде третьи сезоны «Пенниуорта» и «Кунг-фу» стартовали в октябре, а «Старгерл» — в конце августа. Все серии третьего сезона «Харли Квинн» тоже вышли за рубежом. У сериалов выходят новые серии, но в России после ухода компании Warner Bros., производителей проектов, посмотреть их было невозможно. Теперь российские зрители смогут это сделать. Что особенно ценно — легально.

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— Действительно, в подборке «Скоро в подписке» публикуется контент, который в ближайшее время появится на «Кинопоиске», — подтвердили в онлайн-сервисе. — Кроме этого, на странице фильма или сериала можно увидеть ожидаемую дату публикации и расписание выхода серий. Чтобы не пропустить новинку пользователь может отметить ее значком «Буду смотреть» – и найти ее затем на экране «Мое» в онлайн-кинотеатре.

При этом некоторые популярные сериалы, наоборот, стали пропадать после истечения срока лицензии. Так случилось со знаменитым «Доктором Хаусом». Удастся ли восстановить права на проект, пока неизвестно.

Кадр из сериала "Доктор Хауз"

— Всегда стараемся возвращать ушедшие фильмы и сериалы, а также добавляем в библиотеку ожидаемые мировые новинки: например, «Дом дракона» по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой или фильм «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга, — подчеркнули в пресс-службе «Кинопоиска». — Постараемся в будущем вернуть и «Доктора Хауса», но точных сроков пока назвать не можем.