Стрельба между КНДР и Южной Кореей: что происходит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стрельба между КНДР и Южной Кореей, что известно на 24 октября 2022

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как судно из КНДР якобы пересекло морскую границу, передает агентство Ренхап.

"Северокорейское судно пересекло северную разделительную линию, южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы", - говорится в сообщении агентства.

В ответ на предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи КНДР открыла огонь из реактивных систем залпового огня.

"Северная Корея заявила, что открыла огонь из РСЗО в ответ на предупредительные выстрелы Южной Кореи", - говорится в сообщении ,которое передает агентство Reuters со ссылкой на ЦТАК.

Напомним, до 1945 года Корея была оккупирована Японией, но в конце Второй Мировой полуостров освободили советские и американские войска: мы — с севера, они — с юга. Почти сразу началась Холодная война, и вместо единой Кореи образовались два государства: одно во главе с коммунистами в Пхеньяне, другое — с капиталистами в Сеуле. В 1950 году между ними вспыхнула Корейская война.

Как рассказывал сайт KP.RU, накануне Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не считает нужным вести переговоры с врагами. Глава КНДР отметил, что вести диалог с Вашингтоном и Сеулом не будет, так как ему «не о чем говорить с врагами».