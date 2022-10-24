Зеленский готовит кровавую провокацию 24 октября в Харьковской области

В СМИ появились информация о том, что по совету западных кураторов Киев поручил изготовить «грязную бомбу» Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщает о новой провокации, которую Зеленский собирается устроить в понедельник, 24 октября.

«Киевский режим с целью обвинения Российской Федерации в военном преступлении готовит кровавую провокацию с гибелью собственных граждан. 24 октября в городе Волчанск Харьковской области, во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», - сообщает штаб.

По мнению разведки, террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения.

Напомним, в воскресенье Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своими иностранными коллегами из Франции, Турции, США и Великобритании.

«Генерал армии Сергей Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы»», - подчеркнули в Минобороны России.

Отметим, что ранее в СМИ появились информация о том, что по совету западных кураторов Киев поручил изготовить «грязную бомбу», чтобы совершить провокацию с применением взрывчатки и радиоактивных веществ.

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