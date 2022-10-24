«Я не знаю, что такое секс»: Ольга Бузова заявила об отсутствии интимной жизни

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова призналась, что в ее личной жизни царит полный штиль. В начале 2021 года поющая телеведущая рассталась с блогером Давидом Манукяном, и с тех пор так и не завела новых отношений. На днях звезда «Дома-2» призналась в полном отсутствии интимной жизни. По словам Ольги, это происходит вовсе не потому, что у нее нет поклонников – с этим-то как раз у нее все в порядке. Просто, по словам Бузовой, она не хочет заводить отношения чисто ради секса. Ольга призналась, что ждет большой любви и мечтает снова выйти замуж.

- Я не знаю, что такое секс, и не хочу знать. Я занимаюсь исключительно любовью, и все отношения у меня длительные. Именно поэтому у меня нет курортных романов. Я хочу еще выйти замуж. Хочу этой глупости вновь. Я не знаю, когда это будет, и будет ли. Время покажет, - сообщила Бузова в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Но если от поклонников, стремящихся погреться в лучах славы звезды, у нее нет отбоя, то с достойными женихами все гораздо сложнее. Желающих отвести Ольгу под венец не находится, поэтому 36-летняя телеведущая по-прежнему одна.

Недавно певица намекнула своим фанатам, что у нее появился молодой человек, однако имя избранника оставила в тайне. Возможно, Ольга решила таким образом привлечь к себе внимание, а никакого поклонника на самом деле не существует.

По словам Бузовой, она не хочет заводить отношения чисто ради секса. Ольга призналась, что ждет большой любви. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К слову, личную жизнь Бузовой публично обсуждают даже участники реалити-шоу о выживании «Звезды в Африке». Ольга ведет этот проект, так что снимающиеся в реалити знаменитости не преминули перемыть певице косточки. Так, в новом выпуске участникам предложили сыграть в игру за соль. Чтобы получить ее, представителям «красных» и «синих» нужно было правильно ответить на вопросы о проектах канала ТНТ. Один из вопросов звучал так: «Сколько раз Ольга Бузова искала свою любовь в реалити-шоу?». Участники смогли вспомнить лишь два проекта из трех, зато активно обсудили личную жизнь поющей телеведущей.

«А на кухне она любовь не ищет?» — поинтересовалась актриса Светлана Пермякова, напомнив про утреннее шоу «Бузова на кухне».

«Может, она и здесь ищет?» - пошутил шоумен Олег Верещагин.

«Здесь она точно никого не найдет», - констатировал спортсмен Вячеслав Малафеев, намекнув, что почти все участники реалити - женатые люди. При этом экс-вратарь сборной России по футболу считает, что Ольге не нужно отчаиваться и стоит попробовать найти свою любовь в реалити еще раз.

В начале 2021 года поющая телеведущая рассталась с блогером Давидом Манукяном, и с тех пор так и не завела новых отношений. Фото: соцсети.

Возможно, певице не везет с мужчинами из-за шлейфа скандального шоу «Дом-2», в котором она начала сниматься в 18 лет. Бузова закрутила роман с участником телестройки Романом Третьяковым, но они вскоре расстались. В 2012 году (ей тогда было 26 лет) Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Пара прожила вместе всего четыре года, и вот уже шесть лет в Сети обсуждают этот скандальный брак. Бузова обвинила мужа в жадности и в том, что после разрыва он выгнал ее из дома без копейки денег.

Зато теперь, когда Ольга разбогатела, футболист мечтает поработать вместе с ней. Но Бузова непреклонна: она советует бывшему прекратить пиариться на ее имени и обратить внимание на свою семью - жену Анастасию Костенко и их детей: дочерей Милану, Еву и сына Алексея.

С еще одним своим возлюбленным Давидом Манукяном Ольга тоже рассталась не по-дружески. Отец певицы рассказывал, что Манукян просил руки его дочери. Родители телеведущей очень обрадовались: они решили, что Ольга наконец-то выйдет замуж и будет счастлива. Но пара вскоре распалась. Отец ведущей очень огорчился, когда узнал, что дочери в очередной раз не удалось создать семью.

Рэпер приглашал ведущую на романтические свидания, задаривал ее дорогими подарками и радовал сюрпризами. Но, став более популярным, Манукян начал отдаляться от Бузовой. Поклонники решили, что Дава использует звезду «Дома-2» в корыстных целях, и, похоже, не ошиблись. К тому же Ольга обвинила бойфренда в рукоприкладстве, так что их разрыв был неизбежен.