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Звезды23 октября 2022 22:20

«Я не знаю, что такое секс»: Ольга Бузова заявила об отсутствии интимной жизни

36-летняя певица полтора года назад рассталась с Давидом Манукяном, но с тех пор так и не завела новых отношений
Ирина СУХАНОВА
Ольга Бузова.

Ольга Бузова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова призналась, что в ее личной жизни царит полный штиль. В начале 2021 года поющая телеведущая рассталась с блогером Давидом Манукяном, и с тех пор так и не завела новых отношений. На днях звезда «Дома-2» призналась в полном отсутствии интимной жизни. По словам Ольги, это происходит вовсе не потому, что у нее нет поклонников – с этим-то как раз у нее все в порядке. Просто, по словам Бузовой, она не хочет заводить отношения чисто ради секса. Ольга призналась, что ждет большой любви и мечтает снова выйти замуж.

- Я не знаю, что такое секс, и не хочу знать. Я занимаюсь исключительно любовью, и все отношения у меня длительные. Именно поэтому у меня нет курортных романов. Я хочу еще выйти замуж. Хочу этой глупости вновь. Я не знаю, когда это будет, и будет ли. Время покажет, - сообщила Бузова в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Но если от поклонников, стремящихся погреться в лучах славы звезды, у нее нет отбоя, то с достойными женихами все гораздо сложнее. Желающих отвести Ольгу под венец не находится, поэтому 36-летняя телеведущая по-прежнему одна.

Недавно певица намекнула своим фанатам, что у нее появился молодой человек, однако имя избранника оставила в тайне. Возможно, Ольга решила таким образом привлечь к себе внимание, а никакого поклонника на самом деле не существует.

По словам Бузовой, она не хочет заводить отношения чисто ради секса. Ольга призналась, что ждет большой любви.

По словам Бузовой, она не хочет заводить отношения чисто ради секса. Ольга призналась, что ждет большой любви.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

К слову, личную жизнь Бузовой публично обсуждают даже участники реалити-шоу о выживании «Звезды в Африке». Ольга ведет этот проект, так что снимающиеся в реалити знаменитости не преминули перемыть певице косточки. Так, в новом выпуске участникам предложили сыграть в игру за соль. Чтобы получить ее, представителям «красных» и «синих» нужно было правильно ответить на вопросы о проектах канала ТНТ. Один из вопросов звучал так: «Сколько раз Ольга Бузова искала свою любовь в реалити-шоу?». Участники смогли вспомнить лишь два проекта из трех, зато активно обсудили личную жизнь поющей телеведущей.

«А на кухне она любовь не ищет?» — поинтересовалась актриса Светлана Пермякова, напомнив про утреннее шоу «Бузова на кухне».

«Может, она и здесь ищет?» - пошутил шоумен Олег Верещагин.

«Здесь она точно никого не найдет», - констатировал спортсмен Вячеслав Малафеев, намекнув, что почти все участники реалити - женатые люди. При этом экс-вратарь сборной России по футболу считает, что Ольге не нужно отчаиваться и стоит попробовать найти свою любовь в реалити еще раз.

В начале 2021 года поющая телеведущая рассталась с блогером Давидом Манукяном, и с тех пор так и не завела новых отношений. Фото: соцсети.

В начале 2021 года поющая телеведущая рассталась с блогером Давидом Манукяном, и с тех пор так и не завела новых отношений. Фото: соцсети.

Возможно, певице не везет с мужчинами из-за шлейфа скандального шоу «Дом-2», в котором она начала сниматься в 18 лет. Бузова закрутила роман с участником телестройки Романом Третьяковым, но они вскоре расстались. В 2012 году (ей тогда было 26 лет) Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Пара прожила вместе всего четыре года, и вот уже шесть лет в Сети обсуждают этот скандальный брак. Бузова обвинила мужа в жадности и в том, что после разрыва он выгнал ее из дома без копейки денег.

Зато теперь, когда Ольга разбогатела, футболист мечтает поработать вместе с ней. Но Бузова непреклонна: она советует бывшему прекратить пиариться на ее имени и обратить внимание на свою семью - жену Анастасию Костенко и их детей: дочерей Милану, Еву и сына Алексея.

С еще одним своим возлюбленным Давидом Манукяном Ольга тоже рассталась не по-дружески. Отец певицы рассказывал, что Манукян просил руки его дочери. Родители телеведущей очень обрадовались: они решили, что Ольга наконец-то выйдет замуж и будет счастлива. Но пара вскоре распалась. Отец ведущей очень огорчился, когда узнал, что дочери в очередной раз не удалось создать семью.

Рэпер приглашал ведущую на романтические свидания, задаривал ее дорогими подарками и радовал сюрпризами. Но, став более популярным, Манукян начал отдаляться от Бузовой. Поклонники решили, что Дава использует звезду «Дома-2» в корыстных целях, и, похоже, не ошиблись. К тому же Ольга обвинила бойфренда в рукоприкладстве, так что их разрыв был неизбежен.

Шоу-бизнесИнтересноеОльга Бузова: досье KP.RU