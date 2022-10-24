Сестра Федора Бондарчука рассказала, почему не пришла на его свадьбу с Паулиной Андреевой

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса и режиссер Наталья Бондарчук стала новой героиней шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Старшая сестра Федора Бондарчука поделилась многими семейными секретами. В частности, Наталья рассказала, почему она не пришла на свадьбу Федора с актрисой Паулиной Андреевой.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре 2019 года. Режиссер и его избранница устроили роскошное торжество в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. На свадьбу были приглашены все близкие родственники и друзья жениха и невесты. Однако Натальи Бондарчук на свадьбе не было. Актриса объяснила, почему она пропустила бракосочетание брата. По ее словам, в это время она отдыхала в Испании, где у нее есть собственные апартаменты.

- Я была в Испании. Когда я отдыхаю - меня нельзя найти, - объяснила актриса.

Наталья Бондарчук призналась, что любит брата и его семью, хотя до сих пор у нее не было возможности познакомиться с Паулиной Андреевой лично. При этом Наталья первой поздравила брата с рождением младшего сына Ивана.

- Я первая позвонила, когда у них с Паулиной родился сын. Такой симпатичный! Вот прям наш - бондарчуковский! - умилилась Наталья.

Наталья Бондарчук. Фото: кадр видео.

О том, почему свадьба Федора Бондарчука прошла в строжайшей тайне, до этого рассказывал ее организатор – шоумен Андрей Фомин. По его словам, на строжайшей секретности настоял сам Федор Бондарчук: «Было желание Федора и Паулины — никаких кадров, никаких снимков. Ровно перед этим прошла свадьба Собчак и Богомолова, которая вся была построена на пиаре».

Ранее Наталья Бондарчук рассказывала, что считает Паулину идеальной женой для Федора. Актриса призналась, что всегда называла предыдущий брак брата счастливым. Но в последние годы отношения между Федором и его первой супругой Светланой Бондарчук испортились.

- В последние годы у них все было непросто. Света не понимала его сложную нервную организацию. Любила, но не понимала, - рассказывала Наталья Сергеевна в одном из интервью.

Зато новая избранница Бондарчука — актриса, увлеченная театром и живущая сценой — поняла тонкую душу режиссера как никто другой.

- Паулина, видимо, прирожденный психолог. С ней брат стал как новенький, - считает Наталья Бондарчук.