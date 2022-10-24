Биографам Лиз Трасс придется переписать концовку книги о ней

Трасс продержалась у руля власти всего 44 дня Фото: REUTERS

Пребывание на посту премьер-министра Великобритании Лиз Трасс было столь коротким, что издатели, анонсировавшие выход официальной биографии Трасс, не успели с выходом книги. Теперь его придется отложить на несколько недель. Причина – необходимость переписать концовку.

Над «шедевром» в поте лица вновь работают журналисты Гарри Коул и Джеймс Хил. Которые будут теперь вынуждены зафиксировать антирекорд героини своей книги – Трасс продержалась у руля власти всего 44 дня.

Ожидается, что книжная версия биографии Трасс поступит в продажу теперь лишь в начале декабря, так как отставка лидера консерваторов спутала издателям все планы.

Известно, что уже изменено предисловие книги. «Трасс медленно, но решительно захватила Даунинг-стрит — но только для того, чтобы увидеть, как ее администрация погрузится в хаос в течение нескольких дней», – говорится в нем.

Не исключено, что подобный казус повторится и с новым британским премьером, поскольку, как считают эксперты, он тоже не сможет долго усидеть в кресле, и лейбористы все-таки добьются проведения внеочередных парламентских выборов.