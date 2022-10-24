Борис Джонсон добровольно отказался от борьбы за кресло премьера Великобритании

Борис Джонсон, прилетевший из Доминиканы, тут же громогласно заявил, что он без труда получит «проходной балл» Фото: REUTERS

Экс-премьер Британии Борис Джонсон, срочно прервавший отпуск ради участия во внутрипартийных выборах главы правительства, пытается сделать хорошую мину при плохой игре и доказать, что он просто решил не бороться за вожделенное кресло.

– Я считаю, что многое могу предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время, – заявил Джонсон, оправдывая почти стопроцентную победу своего оппонента Риши Сунака в борьбе за премьерское кресло.

Все дело в том, что после скоропостижной отставки Лиз Трасс, рекордсменки по «скоростному премьерству», было заявлено, что для выдвижения кандидатуры на пост главы правительства членам Консервативной партии необходимо заручиться поддержкой ста однопартийцев.

Борис Джонсон, прилетевший из Доминиканы, тут же громогласно заявил (а СМИ его слова немедленно разнесли по миру), что он без труда получит «проходной балл». Таким образом, Риши Сунака и Бориса Джонсона начали называть фаворитами премьерской гонки.

Однако, когда дошло до дела, выяснилось, что Сунака действительно поддержали 157 депутатов-тори, а вот на долю Джонсона выпало всего 59 голосов. Что автоматически устранило «скользкого поросенка» от дальнейшей борьбы.

Еще один кандидат на пост премьера, Пенни Мордонт, в прошлом министр обороны Британии, а ныне лидер Палаты общин, скорее всего тоже не сможет принять участие в выборах главы правительства, поскольку на данное время ее поддержали всего 25 депутатов-однопартийцев.