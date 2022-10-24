Все, что нам нужно знать про путешествие на колесах

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Дискуссия в режиме транслировалась в YouTube и социальных сетях радио КП.

В мероприятии приняли участие:

- Светлана Чичкина, вице-президент "Евразийского содружества специалистов туриндустрии" (ЕСОТ), со-организатор автопробега PROстранствие (Москва)

- Юлия Рыбакова, Советник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм)

- Александр Зяблов, руководитель группы компаний Федерация туризма города Воронеж, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Черноземья (Воронеж)

- Дмитрий Барашков, директор по маркетингу и электронной коммерции курорта "Роза Хутор"

- Дмитрий Голиков, председатель совета директоров «Национального Союза Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма», Полпред Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства в ЦФО

- Андрей Артюхов, член экспертного совета при Комитете Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры

- Вадим Дашук, руководитель направления «Дома на колесах» компании «МОБИТРАК», Вице-президент «Лиги Караванеров»

- Павел Баженов, президент Союза независимых участников национального топливного рынка «Независимый топливный союз»

- Антон Алексеев, генеральный директор «АБРИС ХОРЕКА»

- Николай Дмитриев, эксперт АСИ «Сильные идеи для нового времени», инициатор проекта развития кемпингов

- Анастасия Козлова, генеральный директор «Автодор-Девелопмент».

Открывая конференцию, Светлана Чичкина рассказала о предстоящем с 26 октября по 1 ноября автопробеге «Пространство», который начнется в Москве, пройдет через Воронеж, Ростов-на-Дону, Сочи и завершится на курорте Роза Хутор. Это не первый такого рода автопробег, как пояснила спикер. В прошлом году подобное мероприятие состоялось в честь 60-летия полета человека в космос и называлось «Земные дороги российского космоса». Это был проект, осуществленный совместно с «КП». Можно сказать, что путешествия на колесах в нашей стране становятся все популярнее, и организаторы на себе «обкатывают» все возможные в путешествии обстоятельства, чтобы дорога для россиян тоже стала комфортной частью их отпуска. Участники автопробега проверят всю придорожную инфраструктуру и расскажут о ее плюсах и минусах на данном маршруте в соцсетях: что посмотреть, где недорого и вкусно поесть, остаться переночевать и т.д.

Дмитрий Голиков говорил о целесообразности развития альтернативных дорог для туристов, благодаря которым и малые города могли бы развиваться, и сами путешественники могли бы получить от дороги больше впечатлений. Пора разрушать сложившийся стереотип, что наши дороги плохи и только отнимают (время, нервы, удовольствие от путешествия), ничего не давая взамен. Сейчас, по мнению выступающего, подход к трассам, их эксплуатации и к придорожному сервису в регионах меняется. Кроме того, нужно учитывать интересы молодежи, которая охотнее едет посмотреть не березки и монастыри, а на людей. Молодые едут встретиться с единомышленниками.

Андрей Артюхов продолжил тему трансформации самой сути современных путешественников и представил такое явление, как «караванеры». Речь идет о тех, кто пускается в дорогу с домом на колесах. Еще 8 лет назад в России таких было всего около 1000 человек. Сегодня автопутешественников, готовых к активному отдыху и проживанию в палатках и кемпингах, значительно больше, поскольку появилось и специальное оборудование, чтобы сделать автомобиль комфортным местом для проживания и ночевки. Например, автодома делаются на базе обычной «Газели». Предприятия малого и среднего бизнеса (около 50) производят сейчас технику для автотуризма – до 3 тысяч единиц в год стоимостью от 400 тысяч рублей. Спрос на них очень высок. Словом, у нас на глазах рождается новый тип путешественника. С 2018 года появилось и новое для нас направление караванинга – VanLife, когда любую легковушку или фургон можно приспособить для активного отдыха. На текущий момент уже 8 тысяч семей путешествуют по России именно в таком формате. Так что пора как следует благоустраивать кемпинги и соответствующую инфраструктуру (парковки, заправки, туалеты, биотуалеты, душевые, упразднение отходов и др.) по дороге на юг.

Вадим Дашук продолжил тему о путешествиях и домах на колесах, пояснил, что обязательно должно быть в таком доме, рассказал об обязательных правилах, которым подчиняется автотуризм, и представил словесный портрет типичного автомобильного туриста, которому от 34 до 48 лет, который проводит свой отпуск или праздники именно в дороге и тратит на развлечения на досуге порядка 57 000 рублей за 12 дней (на семью из трех человек, причем половина указанной суммы идет на топливо).

Дмитрий Барашков порадовался, что автотуризм становится таким многогранным. Автотуризм помогает путешествовать в своем ритме, брать с собой домашних животных, не иметь жесткого ограничения по багажу, отклоняться от проторенных дорог и знакомиться с интересными местами в регионе – то есть сочетать романтику с «домашней атмосферой», что позволяет максимально насладиться новыми впечатлениями. Каждый десятый гость курорта приезжает на собственном автомобиле, и в этом видится большой потенциал для развития самого курорта. Спикер еще раз подчеркнул, насколько важна для этого удобная инфраструктура: парковки, разумные тарифы, электро-зарядные станции. Многое уже меняется. Так, всем известная трасса М4 «Дон» давно не та, какой помнится спикеру с детства. Здесь появились заправки и удобные парковочные зоны. Достаточно легко преодолеваются «серпантины», которыми пугают путешественники друг друга. В настоящее время это больше миф, чем реальность. На самом курорте Роза Хутор оборудовано несколько круглосуточно работающих парковочных зон на 2000 машиномест. В зимний период любителей покататься на горных лыжах здесь тоже готовы принять, если они приехали на собственных колесах (обеспечена бесплатная парковка на 850 машин). На летний сезон для удобства гостей на автомобилях введены спецтарифы за парковку и акции – так разбивается еще один миф о том, что в Сочи «все так дорого». Также предусмотрена парковка для каршеринга.

Александр Зяблов пригласил в Воронеж на «Нескучный weekend в Черноземье» и в следующем году на отдых в Краснодарский край. Воронеж вошел в ТОП-10 популярных российских направлений для отдыха.

Антон Алексеев рассказал, с помощью каких вещей и приспособлений можно улучшить жизнь автопутешественника, в частности, о том, что на рынке появился бюджетный прокат прицепов. Выступающий подчеркнул, что автомобильный туризм – это прежде всего социальный туризм, один из самых доступных видов семейного отдыха. А это значит, что о людях, выбирающих такой отдых, важно позаботиться. Ведь это возможность показать своим детям нашу красивейшую и богатейшую страну. И подобный энтузиазм важно поддержать. Однако компании, производящие спецтехнику для автотуризма, не успевают справляться с заказами, и людям приходиться ждать до полугода. По мнению выступающего, это еще одна точка роста.

О развитии кемпингов в стране сообщил Николай Дмитриев. Фактически речь идет о зарождении новой потенциально весьма прибыльной многомиллиардной отрасли. Это новое окно возможностей для развития микробизнеса и малого и среднего предпринимательства. Участник конференции проинформировал собравшихся и о том, какой предпринимается комплекс мер по развитию кемпинг-туризма в России. Это и разработка инженерно-архитектурных решений, методик и регламентов, и подготовка законодательных документов, и стимулирование микро-бизнеса, и апробация пилотных проектов в регионах (например, велосипедные маршруты по винодельням Кубани и т.д).

Юлия Рыбакова подтвердила, что Ростуризм видит в автотуризме платформенные решения бюджетных путешествий по стране. Давнее увлечение некоторых советских людей возвращается в Россию и активно развивается с улучшением дорог. Ежегодно накануне высокого летнего сезона проводится Росконгресс, на котором обсуждаются стратегические направления дальнейшего развития автотуризма, национальные туристические маршруты и автомаршруты. Маршруты формируются вместе с операторами в регионах. Спикер уверила, что качество сервиса совпадет с тем впечатлением, которое ожидается от путешествия. В настоящий момент формируется топ-10 направлений для автопутешествий. Вся информация размещается на официальных площадках Ростуризма.

Анастасия Козлова, говоря о многофункциональных зонах дорожного сервиса (МФЗ) как опорной точке для автомобильного туризма, пояснила, что эти новейшие стандарты дорожного сервиса на платных дорогах предусматривают и комфортное движение на скоростных трассах (раздельное для грузового и легкового транспорта), и удобный отдых (водителям может быть предложен даже экскурсионный продукт). Кроме того, такие МФЗ планируются системно по всей трассе через каждые 50 км.

Спикер подчеркнула, что основная задача замысла в том, чтобы из каждого автолюбителя делать автотуриста. Именно при таком условии и при условии информационной осведомленности населения, куда и как поехать, потенциал рынка автотуризма будет раскрыт. Поэтому Росавтодор делает акцент на совместной работе с регионами, чтобы пользователи автомобильных дорог получали актуальную информацию по интересующей их придорожной инфраструктуре и туристическим возможностям того или иного направления. Сегодня люди не готовы тратить часы, дни, недели для подготовки своего путешествия. Специалисты должны сделать это за них и предложить оптимальный продукт.