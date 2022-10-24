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Политика24 октября 2022 10:08

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в ходе неудачных атак

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Силами ПВО за сутки сбиты 21 снаряд реактивных систем залпового огня

Силами ПВО за сутки сбиты 21 снаряд реактивных систем залпового огня

Фото: REUTERS

В Минобороны сообщили о ликвидации новых целей на территории Украины. За сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области, четыре пункта управления, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков перечислил потери ВСУ на отдельных участках: «на Купянском направлении ВСУ потеряли 25 солдат, на Красно-Лиманском направлении - 20, на Южно-Донецком - 25, на Николаево-Криворожском более 80».

Генерал-лейтенант отметил, что подразделения ВСУ пытались атаковать, но были отброшены на исходные позиции. При этом киевская власть потеряла несколько десятков единиц боевой техники.

Силами ПВО за сутки сбиты 3 беспилотника, 21 снаряд реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

325 - самолетов.

162 - вертолета.

2326 - беспилотных летательных аппаратов.

383 - зенитных ракетных комплекса.

6020 - танков и других боевых бронированных машин.

874 - боевые машины реактивной системы залпового огня.

3521 - орудие полевой артиллерии и минометов.

6741 - единица специальной военной автомобильной техники.

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