Силами ПВО за сутки сбиты 21 снаряд реактивных систем залпового огня Фото: REUTERS

В Минобороны сообщили о ликвидации новых целей на территории Украины. За сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области, четыре пункта управления, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков перечислил потери ВСУ на отдельных участках: «на Купянском направлении ВСУ потеряли 25 солдат, на Красно-Лиманском направлении - 20, на Южно-Донецком - 25, на Николаево-Криворожском более 80».

Генерал-лейтенант отметил, что подразделения ВСУ пытались атаковать, но были отброшены на исходные позиции. При этом киевская власть потеряла несколько десятков единиц боевой техники.

Силами ПВО за сутки сбиты 3 беспилотника, 21 снаряд реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

325 - самолетов.

162 - вертолета.

2326 - беспилотных летательных аппаратов.

383 - зенитных ракетных комплекса.

6020 - танков и других боевых бронированных машин.

874 - боевые машины реактивной системы залпового огня.

3521 - орудие полевой артиллерии и минометов.

6741 - единица специальной военной автомобильной техники.