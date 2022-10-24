ВОЗ предупредило серьезных последствиях из-за пренебрежения важной профилактикой

ВОЗ предупреждает, что полиомиелит может вернуться Фото: Shutterstock

24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Еще в середине прошлого века от этой болезни умирали тысячи людей, десятки тысяч оставались инвалидами. Полиомиелит — очень заразное заболевание, передающиеся как воздушно-капельным путем от больного человека, так и через пищу и воду, а также бытовым путем (через одежду, мебель). Вирус вызывает тяжелое поражение центральной нервной системы, может приводить к параличу, в том числе и дыхательных мышц, что неминуемо ведет к смерти. Полиомиелит не лечится. Лекарственной терапии от вируса нет ни в острой стадии, ни от его последствий, то есть параличи уже невозможно скорректировать, потому что поражается именно нервная система. Конечно, относительно успешно помогает симптоматические лечение, но оно способно лишь облегчить симптомы заболевания, но не убить вирус.

К счастью, в 1956-1959 годах ученые придумали прививку от полиомиелита и началась массовая вакцинация по всему миру. И вакцинация до сих поре единственный способ предотвратить это заболевания, говорят эксперт Роспотребнадзора. Всемирная организация здравоохранения еще в 2002 году дала России статус страны, свободной от полиомиелита. Это означает, что уже много лет у нас не фиксировались случаи этого заболевания. И в целом Европейский регион считается свободным от полиомиелита.

«Борьба с полиомиелитом наглядно продемонстрировала чудо иммунизации. Но это не то, что мы можем воспринимать как должное. - сказал 24 октября директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Анри П. Клюге. - За время пандемии в Европейском регионе ВОЗ охват третьей дозой вакцины против полиомиелита упал на 1% с 2019 по 2020 год. В 2021 году только 25 из 53 стран нашего региона достигли показателя охвата вакцинацией против полиомиелита на 95% или выше, который рекомендует ВОЗ».

Получается, что полиомиелит нельзя назвать побежденным. Единичные случаи, которые врачи все равно считают вспышками, случаются и сейчас. И не только из-за пандемии. Так, в этом году заболели дети — один в Нью-Йорке и двое на Украине. Эксперты ВОЗ считают, что все дело в отказе от прививок: все заболевшие в последние несколько лет дети были не привиты от полиомиелита, в том числе и заболевшие в прошлом году десятки детей в Таджикистане, четверо из которых остались парализованными.

- Сейчас в мире используют два типа вакцины от полиомиелита, они обе создают иммунитет к заболеванию, эффективно блокируют передачу от человека к человеку дикого полиовируса, - объясняет Максим Козырев врач педиатрического диагностического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. - Инактивированная вакцина содержит вирус полиомиелита, убитый формалином. Живая полиомиелитная вакцина - это живой ослабленный вирус, она вводится перорально (через рот- прим. Ред.), стимулирует помимо гуморального (антител в крови - прим. Ред.) еще и тканевой (клеточный) иммунитет. Это позволяет не только защитить самого ребенка, но и предотвращает циркуляцию вируса в окружающей среде. Живой вакциной детей иммунизируют, начиная с шестимесячного возраста, но, как правило, это уже третья, последняя прививка: предварительно дети должны быть двукратно привиты инактивированной вакциной.