Дмитрий Песков: Мы всегда будем хранить память о тех, кто погиб на Дубровке 20 лет назад и в других терактах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 24 октября, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля следующие вопросы…

… - Дмитрий Сергеевич, в эти дни мы отмечаем 20-летие трагедии «Норд-Оста», та драма на «Дубровке» продолжалась с 23 по 26 октября 2002-го. Вспоминаем жертв – 130 человек тогда погибло. Как в Кремле оценивают уроки «Норд-Оста» - с высоты сегодняшнего дня, с высоты антитеррористической операции, а по сути – Отечественной войны с международным терроризмом, нацизмом, НАТО? И ожидается ли какое-то обращение или реакция президента Владимира Путина?

Вот что ответил Песков:

- Наша страна неоднократно становилась объектом для атак террористов, (в том числе) и международных террористов.

Мы знаем боль, связанную с теми потерями и утратами, которые мы понесли.

Мы многому научились в борьбе с терроризмом.

И, конечно, мы всегда будем хранить память о тех, кто погиб в результате этих атак ( еррорис ты), в том числе - и в результате трагедии, которая произошла в «Норд-Осте». (Речь - о концертном комплексе в Москве, на Дубровке. - А.Г.)

- И еще на эту же тему, Дмитрий Сергеевич, - продолжил я разговор. - В воскресенье, 23 октября, на сайте «Комсомольской правды» и на Радио «Комсомольская правда» вышло мое интервью с великим Леонидом Рошалем, Героем Труда России, Доктором Мира, который, как и Иосиф Кобзон, в те дни несколько раз заходил туда, в захваченный террористами комплекс на «Дубровке». Ему там помогали, рискуя жизнью, два врача, тоже заложники, - это Фатима Шакова и Александр Панов. Фатиму сначала даже арестовали, потому что она -Фатима, думали – пособница. Леонид Михайлович добился ее освобождения. И Рошаль сказал в интервью, что он уже 20 лет пытается через Минздрав, через правительство добиться, чтобы Шакову и Панова представили к Ордену Мужества или к каким-то другим государственным наградам, но - безуспешно. Можете помочь? Рошаль все-таки не чужой для президента человек. И можно я пришлю это его интервью в приемную Дмитрия Пескова? Спасибо.

- Да, я не думаю, что это тема для нашего конференц-колла. Но, безусловно, конечно, присылайте.

- Спасибо!