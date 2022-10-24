У певицы Пелагеи и телеведущей Даны Борисовой новые суды: звезды начинают битву с экс-мужьями за алименты

Иван Телегин и Пелагея развелись три года назад. Но хоккеист опять пошел в суд с иском к певице Фото: Соцсети

Сразу в двух звездных семьях скоро начнутся суды за алименты. Адвокаты певицы Пелагеи и телеведущей Даны Борисовой будут сражаться в суде с экс-мужьями за размер алиментов для своих дочек. Рассказываем из-за чего возникли судебные споры.

Почему Иван Телегин снижает алименты

30-летний нападающий хоккейного клуба «Авангард» Иван Телегин обратился с иском в суд о снижении алиментов на свою дочь 5-летнюю Таисию. Девочку воспитывает ее мама, экс-жена спортсмена 36-летняя Пелагея. Телегин сейчас женат на бизнесвумен Марии Гончар, с которой как раз и гулял от Пелагеи. Пелагея погружена в работу и воспитание ребенка.

Три года назад Пелагея и Телегин развелись, потом поделили в суде имущество. Все это время хоккеист выплачивал дочке алименты в установленном законом размере 25% от своих доходов. В социальных сетях и СМИ недоумевают – на каком основании Иван затребовал снижение алиментов, может у него родился ребенок в новом браке? Мы разобрались с этим вопросом и оказалось, что все не совсем так.

После развода с Пелагеей Иван Телегин платит алименты только на одного ребенка – дочь Таисию. Но у него есть 6-летний сын Марк от бывшей гражданской жены Евгении Ноур – эту женщину Телегин оставил давно, так как влюбился в Пелагею и ушел к певице. Алименты на сына Телегин до определенного момента не платил – давал время от времени маме мальчика небольшую финансовую помощь. Но Евгения Ноур при поддержке Пелагеи подавала в суд на установление алиментов.

В Никулинский районный суд поступил иск от Телегина. Дата заседания пока не назначена Фото: Скриншот сайта

Так как Иван Телегин стал официально платить алименты на двух детей – дочь и сына, то по закону он может рассчитывать на пересмотр размера выплат. На двух детей от разных женщин мужчины чаще всего платят в общей сложности 33% от своего ежемесячного дохода. То есть сейчас ребенок Ивана и Пелагеи получает алименты в размере 25%. Но, как нам стало известно, Иван Телегин через суд требует уменьшить выплата до 16,5%. Тогда на двух детей Телегин будет платить, как и положено, не более 33%. По похожей схеме недавно действовал футболист Андрей Аршавин – суд пошел на встречу спортсмену: он стал выплачивать алименты четвертому ребенку, поэтому смог снизить процент выплат трем детям Юлии Барановской.

Иван Телегин теперь платит алименты и бывшей гражданской жене Евгении Ноур — на общего сына

Точная сумма, которую Иван Телегин платит дочери сейчас неизвестна: по неподтвержденной информации ежемесячные алименты составляют около 500 тысяч рублей. Спортсмен хочет снизит сумму на 8,5%. Интересно, что ранее Пелагея сообщала – алименты поступают на счет дочери, которым она сможет воспользоваться, когда станет совершеннолетней. Чаще всего подобные заседания проходят быстро и сумму алиментов снижают. Однако в некоторых случаях адвокаты могут попробовать доказать, что уровень дохода отца позволяет ему продолжать выплачивать 25% процентов от доходов на ребенка.

В октябре заявление Ивана Телегина зарегистрировано в Никулинском районном суде, дата заседания пока не назначена.

А в это время

46-летняя телеведущая Дана Борисова готовится к очередному судебному заседанию, которое состоится в ноябре. Борисова подала иск и сражается с экс-мужем бизнесменом Максимом Аксеновом. Дану не устраивает размер алиментов, которые Аксенов выплачивает на их общую дочь 15-летнюю Полину. «Мы с дочкой получаем 15 тысяч рублей, так как бывший предоставил справку о том, что у него минимальная зарплата», - говорит телеведущая. Борисова надеется на пересмотр размера алиментов, так как по ее информации – ее бывший муж и отец Полины является генеральным директором собственной компании с оборотом 26 миллионов рублей в год. Заседание суда – в ноябре.