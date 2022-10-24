Пушкинская карта – твой билет в мир культуры

Искусство стало ближе к молодежи. Фото: Сергей ГАПОН

Число получивших Пушкинскую карту в России превысило уже 6 млн человек. Хотя с момента запуска программы прошло всего чуть более года. Напомним, молодые люди от 14 до 22 лет получили возможность бесплатно посещать различные культурные мероприятия не только в своем городе, но и в других регионах страны. Всего в программе участвует почти 1,5 тысячи российских учреждений культуры.

- Участниками программы «Пушкинская карта» стали свыше 6,3 млн человек, это более 50% ребят в стране от того потенциала, который мы хотели. Воспользоваться картой успели порядка 4 млн молодых людей. Ребята успели купить более 16 млн билетов на 9,2 млрд рублей, из них четверть - это билеты в кино. За все время в афишу загружено 165 тысяч мероприятий, - рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Министр культуры России Ольга Любимова. Фото: Пресс-центр Минкульта

Самыми популярными местами у молодежи, по словам министра, стали театры, кинотеатры и музеи. Чаще всего покупали билеты в Третьяковскую галерею, Эрмитаж и Петергоф, среди театров лидируют по количеству посещений Мариинский театр, НОВАТ, Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима.

КУЛЬТУРНЫЙ ВЫБОР

Масштабную задачу сделать искусство, кино и театр доступнее для молодежи год назад ставил президент страны Владимир Путин. И новым инструментом популяризации культуры стала Пушкинская карта, которую впервые презентовали 30 августа 2021 года в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Цели программы - привлечь молодых россиян к изучению художественной культуры и искусства, мотивировать к освоению ценностей отечественной и мировой культуры, повысить культурный уровень населения. Пушкинская карта помогает раскрыть потенциал каждого ребенка и молодого человека. Очень важно, чтобы молодежь проводила свой досуг не только в парках или кафе, но и посещая культурные мероприятия. Совместный поход на выставку или спектакль способствует получению навыков анализа увиденного, обмена мнениями с друзьями.

15 тысяч молодых людей ежемесячно посещают культурные учреждения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Если говорить о глобальных задачах, то нам важно вырастить поколение просвещенных слушателей и зрителей, сформировать у них привычку к полезному досугу. Для этого нужно иметь возможность видеть настоящее живое искусство, посещать лучшие постановки, выставки и музыкальные концерты. И мы понимаем, как для современных молодых людей важно самим решить, куда пойти, как провести время. Конечно, данная программа - это и вызов для учреждений культуры, повод задуматься - а все ли мы правильно делаем, в правильном направлении работаем? Уверена, можно сказать, что с поставленными задачами мы справляемся - карту оформляют активно, - сказала Ольга Любимова.

Приобщение к культуре с детства раскрывает собственный творческий потенциал человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суть программы состоит в том, что молодые люди от 14 до 22 лет могут получить Пушкинскую карту, на которую государство перечисляет деньги на посещение спектаклей, концертов, выставок, культурных мероприятий. В 2021 году на балансе карты было 3 тысячи рублей, а в 2022 году лимит увеличили до 5 тысяч рублей на год (пополняется ежегодно). Деньги можно потратить только в учреждениях культуры. К тому же Пушкинская карта открывает новые возможности во время туристических поездок по стране - ее принимают во всех регионах. Молодые люди могут не только посещать любые театры и музеи, но и выбрать экскурсии, как в своем городе, так и с выездом за его пределы.

- Молодежь получила право самостоятельно выбирать, в какие театры ходить, какие мероприятия посещать. Это был правильный шаг государства в целях развития культуры в стране. Нам, как молодежному театру, особенно интересно наблюдать, какие постановки выбирают молодые люди. Для нас это тоже некая оценка, что интересно современным школьникам и молодежи, в правильном ли мы направлении движемся, - рассказала директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

ДОСТУП НА ЗНАКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Прошлый год показал, что чаще всего по Пушкинской карте молодые люди посещали театры, на втором месте - кинотеатры, затем музеи и концертные площадки. Одними из самых посещаемых мест стали экспозиции главного музейного комплекса Эрмитаж, Екатеринбургский театр оперы и балета, Третьяковская галерея. - С момента запуска программы люди приобрели 170 тысяч билетов в Третьяковскую галерею - это около 15 тысяч молодых людей ежемесячно.

По Пушкинской карте можно посещать театры, музеи и кинотеатры по всей России. Фото: Сергей КАРПУХИН/ТАСС

- Наибольшей популярностью пользуются постоянные экспозиции галереи - «Шедевры русского искусства XI - начала XX века» в Лаврушинском переулке и «Искусство XX века» в Новой Третьяковке. Помимо основных экспозиций и временных выставок молодые люди активно посещают по Пушкинской карте лекции, концерты и творческие занятия у нас в галерее, - рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Также карта открыла двери для молодежи на знаковые спектакли и постановки. Все-таки билеты в театр и на концерты могли позволить себе не все, а теперь знакомство с искусством компенсирует государство. Например, Театр «Модерн» стал доступнее для юных зрителей, ведь раньше не у всех была возможность купить билет на постановки «Война и мир» или «Петр Первый». Также для юношей и девушек открылись двери в театр «Новая Опера», в Большой театр и Театр Вахтангова.

МОТИВАЦИЯ И ИНТЕРЕС К КУЛЬТУРЕ

Приобщение к культуре с детства, возможность саморазвития, в том числе в ходе культурного досуга, - важные аспекты жизни любого человека. Государство это понимает и создает условия для развития талантов и творчества разными способами: в 2019 году стартовал национальный проект «Культура». Благодаря ему обновляются детские школы искусств, создаются современные арт-пространства, разыгрываются гранты на творческие проекты, развивается движение «Волонтеры культуры». Кстати, по мнению экспертов, вместе с деньгами по программе «Пушкинская карта» на культурные мероприятия молодежь получила возможность самостоятельно делать выбор, что, в свою очередь, помогает формировать финансовую ответственность. Когда молодые люди могут сами распоряжаться ресурсами, у них повышается интерес и мотивация. Об этом говорят результаты исследований НИУ «Высшая школа экономики». С появлением этой карты ребята стали активно следить за календарем культурных событий, планировать походы на выставки и спектакли. К тому же через проект молодежь осваивает социальные навыки, необходимые в современном мире: для оформления карты нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура» и авторизоваться там с помощью учетной записи на «Госуслугах», либо получить пластиковую карту в отделении «Почта Банка» (оператор программы). Кстати, во втором случае можно выбрать уникальный дизайн из пяти предложенных. Отметим, что количество зарегистрированных пользователей в приложении «Госуслуги. Культура» с каждым днем растет - сейчас уже более 5,7 млн человек. Об успешности программы за первый год существования цифры говорят сами за себя - количество выданных карт уже превысило 6,2 млн штук. Очевидно, что подобранный театральный репертуар и культурные мероприятия востребованы у подрастающего поколения. Театральные постановки, музейные экспозиции и выставки находят отклик в сердцах зрителей нового поколения. С момента запуска программы молодые люди совершили по картам более 8 млн покупок на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Из них более 3 млрд рублей потратили только в этом году.

Так выглядит Пушкинская карта. Фото: Пресс-центр Минкульта

ТЕПЕРЬ МОЖНО И В КИНО

В феврале 2022 года Пушкинская карта стала еще интереснее для ее владельцев - расширился перечень доступных по ней мероприятий. Помимо посещения музеев, театров, филармоний, выставок и экскурсий, в рамках программы теперь можно посмотреть фильмы в кинотеатрах. - Фильмы советской киноклассики и российских режиссеров, вошедших в фонд мирового кинематографа, экранизации произведений русской литературы рекомендуются к просмотру без ограничений, - рассказали в Министерстве культуры России. Молодежь сможет посмотреть практически все российские фильмы. На билеты в кинотеатры можно потратить до 2 тысяч рублей.