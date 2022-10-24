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ЗДОРОВЬЕ24 октября 2022 11:15

Желание бросить курить может быть признаком беременности

Ученые выяснили, что женщины интуитивно начинают снижать количество выкуриваемых сигарет еще до положительного теста
Анна КУКАРЦЕВА
Раньше считалось, что женщины отказываются от курения во время беременности исключительно рассудочно, заботясь о здоровье ребенка

Раньше считалось, что женщины отказываются от курения во время беременности исключительно рассудочно, заботясь о здоровье ребенка

Фото: Shutterstock

Ученые провели исследование, которое явно доказывает связь между беременностью и желанием бросить курить, пишет врач Ирина Аршинова со ссылкой на Northwestern Medicine. В исследовании приняли участие 400 женщин, которые курили до момента наступления беременности.

Большинство из них еще до задержки и результатов теста на беременность начали уменьшать количество сигарет в среднем на одну в сутки. Уже узнав о беременности, сократили курение еще больше или отказались от него совсем.

Раньше считалось, что женщины отказываются от курения во время беременности исключительно рассудочно, заботясь о здоровье ребенка. Но это исследование открывает новые горизонты: эксперты связали отказ от сигарет с повышенным количеством хорионического гонадотропина человека (именно на измерении ХГЧ основана работа тестов, которые показывают, что женщина беременна — прим. Ред.). То есть, когда уровень ХГЧ обычно достигает пика — между 5 и 10 неделями беременности — это и есть то время, когда женщины сокращали количество сигарет.

Команда считает, что в это время будущим мамам легче всего бросить курить. То есть не только рассудок, но и само тело начинает заботиться о будущем малыше, даже когда мама еще не в курсе, что беременна.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Другие ученые узнали, что никотин блокирует выработку эстрогена у женщин

Европейские молекулярные биологи обнаружили, что даже относительно небольшие дозы никотина блокируют выработку гормона эстрогена (женского полового гормона) в мозге женщин. А нехватка эстрогена негативно сказывается на работе нервной системы и половых органов, сообщает (https://www.eurekalert.org/news-releases/967670) пресс-служба Европейской коллегии нейропсихофармакологии (ECN).

Ученые наблюдали за тем, как никотин влияет на работу нервной системы 10 молодых девушек-добровольцев. Команда вводила в кровь молекулы, которые соединялись с ферментами, производящими гормоны, и «подсвечивали» эти белки при помощи радиоактивных меток. Специалисты отслеживали, как эта процедура влияла на активность мозга и производство разных гормонов.

Выяснилось, что даже небольшие дозы никотина снижают концентрацию фермента CYP19A1, отвечающего за производство полового гормона эстрогена. Изменения произошли в таламусе, отделе мозга, где происходит анализ, отбор и передача в кору сигналов, получаемых от всех органов чувств. На другие ткани никотин так не повлиял.

Результаты опытов удивили ученых, так как в прошлом никто не фиксировал связи между курением и нарушениями в работе гормональной системы женщин.

Красота и здоровье