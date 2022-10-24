Более 5600 тысяч человек посетило Международный экспортный форум «Сделано в России»

Рекорд был поставлен и по количеству представленных экспонатов. Свои разработки и технологии на иммерсивной выставке продемонстрировали 134 российских компании от Калининграда до Симферополя, Новороссийска, Томска, Санкт-Петербурга и Москвы. Посетители смогли увидеть в деле автоматические автопогрузчики, автозарядные станции, VR-очки для постановки диагнозов, грузовые аэродроны, экзоскелеты с искусственным интеллектом и многое другое.

За три дня форума «Сделано в России» также было организовано около 40 деловых сессий, где участники обменялись опытом и поделились идеями, как расширить географию экспорта, например, было анонсировано скорейшее развитие и модернизация таких логистических коридоров, как «Север-Юг», «Запад-Восток». Также была представлена новая программа поддержки бизнеса «Сделано в России», в которой отныне смогут принимать участие компании из любой отрасли. Получение сертификата зонтичного бренда повысит конкурентные преимущества предприятий и позволит им быстрее и эффективнее покорять зарубежные рынки. На форуме также наградили те компании, которые пользуются поддержкой Российского экспортного центра. В рамках конкурса «Экспортер года» награды были вручены 19 победителям.

В рамках форума также была заключена серия важных соглашений о сотрудничестве. Например, РЭЦ и исламская компания Semaneye Papaye RUNC договорились о сотрудничестве по развитию двусторонней торговли. Такое же соглашение заключено с Иранскими продовольственными организациями и Советом темнокожих бизнесменов ЮАР.

В общей сложности на площадке Международного экспортного форума «Сделано в России» прошло более 300 деловых встреч, мастер-классов, нетворкингов, которые укрепили существующие и наладили новые бизнес-связи для дальнейшего наращивания экспорта. Ведь как заявил на открытии форума Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин: «Мировую промышленность без российских товаров и ресурсов представить невозможно».

До встречи на форуме в 2023 году!

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».

Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (Входит в ВЭБ.РФ), проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса «Экспортер года». В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.