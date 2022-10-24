Стало известно, на кого распространятся новые льготные автокредиты

Программы льготного автокредитования расширят, не дожидаясь конца 2022 года. Фото: Shutterstock

Программы льготного автокредитования расширят, не дожидаясь конца 2022 года. Минпромторг планирует добавить в число тех, кто может купить авто с господдержкой (действующий список — в «Напоминалке «КП») еще пенсионеров и военных.

Об этом заявил глава ведомства, вице-премьер Денис Мантуров. Ранее расширить в связи с падением спроса льготное автокредитование на эти категории граждан предлагал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

-Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены, - заверил Денис Мантуров.

Льготное автокредитования у нас запустили по-новой с июля 2022 года. Программа до этого действовала более пяти лет и пользовалась таким успехом, что в 2021 году выделенные на нее средства закончились еще в первом полугодии. В версии-2022 в условия внесли изменения:

-планка стоимости авто теперь 2 млн рублей (вместо 1,5 млн в 2021-м),

-скидка по льготным программам, которая собственно и покрывается из госбюджета - 20% от стоимости машины (было 10%), а для дальневосточников — 25%,

-можно купить отечественный электромобиль Evolute со скидкой в 35% (здесь без потолка по цене, но размер скидки не должен превышать 925 тысяч рублей).

Из программ из-за ухода зарубежных компаний исчезли почти все иномарки отечественной сборки. «Почти» - потому что туда все-таки включили китайский Haval Jolion, который собирается под Тулой. Изначально не было и его.

Смотрю на сайте одного из банков доступные для льготных автокредитов машинки. За вычетом «китайца» - четыре модели Lada да УАЗы. Радоваться могут те, кому нужна машина для полного бездорожья: можно выбирать между «Нивой», «Патриотом» и «Хантером». Обещанные со скидкой 35% электромобили Evolute липецкого производства пока «временно недоступны». Говорят, надо подождать. Собственно, само производство этих автомобилей только-только торжественно запущено 28 сентября. Из тех, что уже рекламируются, самый дешевый — i-Pro — стоит 2,99 млн руб.

В итоге на начало октября бюджет программ льготного автокредитования оказался выбран лишь наполовину: 4,1 млрд руб. из 9,7 млрд (данные Минпромторга). Продано за это время 22 тысяч машин. А ведь планировалось, что льготные кредиты подсобят выпуску около 80 тысяч автомобилей. Расширение программ на новые категории граждан, как предполагают в Минпромторге, должно позволить все же выполнить планы.

КСТАТИ

В целом со спросом на автомобили в России тоже по-прежнему не очень. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев 2022 года в России продано около 507 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что почти на 60% меньше, чем за тот же период в 2021 году. Из хорошего — продажи все же по чуть-чуть восстанавливаются — самый большой спад был в мае.

НАПОМИНАЛКА «КП»

Кто может получить льготный автокредит сейчас

-Семьи, где есть хотя бы один ребенок

-Те, у кого раньше в собственности авто не было

-Медработники из госорганизаций системы здравоохранения,

-Работники государственных и муниципальных образовательных учреждений,

-При покупке машины в трейд-ин: сдается старый автомобиль в возрасте от 6 лет (и он в собственности у нынешнего владельца больше 1 года) в счет приобретения нового.